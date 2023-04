Por este look Rosalía sorprendió a sus fans

84907

Rosalía se ha hecho conocida no solo por su música también por experimentar con sus looks y colaborar con casas de diseño que hacen sus sueños artísticos realidad.

La cantante española sorprendió a sus fans con su último look llamativo y no se trata de un vestido cool o unos zapatos impresionantes, si no por este accesorio inesperado.

Rosalía para complementar un atuendo de corset rojo y pantalones atléticos, eligió llevar dientes postizos con colmillos afilados como si fuera una vampira. Además, los llevó a juego con su manicura en un tono rojo vivo, reseñó People.

Sus seguidores reaccionaron y comentaron la transformación. «Qué le pasó a Rosalía» y «se ve como sangre, que perturbador».

En otra foto la artista aparece sin los dientes, por lo que se especula que fue solo para tomarse fotos en referencia a su nuevo sencillo con Rauw Alejandro, «Vampiros».

Rosalía sigue imponiendo estilos



Rosalía es la cantante española que ha marcado tanto un nuevo estilo para la música flamenca, como una nueva variación de los estilos urbanos contemporáneos reseñó Vogue.

Es conocida por su estilo musical que explora sonidos de flamenco contemporáneo. Mezclando la música tradicional española con géneros como el hip-hop, pop, el trap y la música electrónica, creó un nuevo sonido dentro de la música experimental.

Asimismo, Rosalía también impone su propio estilo en la moda. Su manera de vestir a la hora de salir al escenario impacta.

De acuerdo a Vogue, la famosa ha tomado como inspiración la elegancia que define al vestido tradicional español para darle su toque de estrella de pop.

Crop-tops, pieles y mucho látex, son los atuendos que exploran las tendencias de la juventud contemporánea, y más importante, demuestra la importancia que tiene la moda para una estrella de la música urbana en la actualidad.

Uno de los elementos que resaltan en el estilismo de la cantante española son sus distintivos zapatos.