Oriana Sabatini hija de Catherine Fulop se comprometió con el futbolista Paulo Dybala

Después de casi cinco años de relación, Paulo Dybala se comprometió con la modelo Oriana Sabatini y lo hizo de la manera más romántica posible: con un anillo de compromiso, que tiene un diamante.

El delantero de la Roma y la Selección argentina hizo un posteo en sus redes sociales en donde se ve a su pareja con el anillo. “Para siempre”, escribieron ambos.

Si bien no es una novedad, la pareja ya venía coqueteando con la idea de una boda. El año pasado, durante una entrevista en Los Mammones (América), Oriana no descartó que el casamiento estuviera entre sus planes para el futuro.

“Miro propuestas de casamiento por internet en mis ratos libres. No sé de dónde saqué esa fantasía, creo que de Disney. Me encantaría casarme, pero de acá a que pase… yo espero a que él me lo pida. Él sueña con ser padre y yo con el casamiento. Mi sueño es que mis hijos sean argentinos, ojalá que con Paulo”, decía el año pasado Oriana.

