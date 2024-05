Omar Geles: La historia del ‘Diablito’ detrás de los mayores éxitos en el vallenato romántico

Como sucede con buena parte de las figuras que ayudaron a definir el vallenato, la vida de Omar Geles tiene mucho de mítico a su alrededor.

No pasó mucho tiempo después de que naciera, el 15 de febrero de 1967 en Valledupar para comenzar a escribir su historia, pues a los tres años ya destacaba por su destreza con el acordeón, cuando pudo aprenderse Lucero Espiritual de Diomedes Diaz. A los seis, ya era el rey infantil en el Festival Vallenato.

El otro aspecto que definió su vida siendo un niño fue el apodo que le acompañó para siempre. Siendo ya una celebridad en Valledupar, su mamá lo acompañó a un programa radial. Vestido con un pantalón blanco, zapatos rojos y un buzo de ambos colores el entonces locutor Mario Puerta, que luego hará una destacada carrera como manager en el mundo del vallenato, le puso Diablito como apodo.

El pequeño Omar lloró en ese momento, y luego hizo visible su enfado cuando los vecinos en su barrio que escucharon el programa le gritaban “Diablito, Diablito…” a lo lejos en la calle. Respondió lanzándoles piedras a quienes le llamaban así, pero en ese momento lo cierto es que la leyenda se comenzaba a escribir.

Los Diablitos

En 1983 conoció al cantante Miguel Morales y comenzaron a presentarse bajo el nombre de Los Diablitos. No obstante, para Geles, la historia de una de las agrupaciones más importantes en la historia de la música vallenata comenzó realmente dos años después, cuando comenzaron a interpretar y grabar sus composiciones.

Ambos grabaron juntos un total de siete álbumes en los que se perfilaron como uno de los nombres a seguir del denominado “vallenato romántico” al que ya le venía dando forma años atrás el Binomio de Oro, Por Un Error, No Más Palabras, Mi Rival o Como le pago a mi Dios definieron esa primera etapa, en la que incluso tuvo una aparición estelar en la telenovela Escalona cuando, irónicamente, protagonizó un duelo con El Diablo, interpretado por Gonzalo El Cocha Molina.

Con la salida de Morales en 1992 llegó Jesús Manuel Estrada, con el que Los Diablitos alcanzaron la cima de su popularidad. Todo gracias a su álbum Sorpresa Caribe, publicado en 1993 y que contenía Los Caminos De La Vida, un himno vallenato que trascendió generaciones y del que se han grabado cientos de versiones a lo largo de los años.

Sus éxitos

Ese éxito marcó un punto de quiebre en la vida y la carrera de Geles, pues no solo le permitió seguir componiendo éxitos para su grupo como A besitos, Soy tu confidente, Cuando casi te olvidaba o Chao amor – ya con Alex Manga como cantante en lugar de Estrada – hasta el final de proyecto en 2003, sino que sus canciones se convirtieron en éxitos en la voz de otros artistas.

Prueba de ello es que Patricia Teherán alcanzó la cima de su carrera por esas mismas fechas con, entre otras composiciones de Geles, Me dejaste sin nada y Tarde lo conoci. No puedo vivir sin ti, y Con mucho gusto las cantó Diomedes Díaz, mientras que Iván Villazón cantó Nunca dudes de mi. Ese talento se extendió al vallenato contemporaneo, pues aportó Cuatro rosas de Jorge Celedón, El amor más grande de Felipe Peláez y Me gusta, me gusta, y La traga loca de Silvestre Dangond al repertorio de infaltables del vallenato.

Prueba de ello es que Patricia Teherán alcanzó la cima de su carrera por esas mismas fechas con, entre otras composiciones de Geles, Me dejaste sin nada y Tarde lo conoci.

No puedo vivir sin ti, y Con mucho gusto las cantó Diomedes Díaz, mientras que Iván Villazón cantó Nunca dudes de mi.

Vallenato contemporaneo

Ese talento se extendió al vallenato contemporaneo, pues aportó Cuatro rosas de Jorge Celedón, El amor más grande de Felipe Peláez y Me gusta, me gusta, y La traga loca de Silvestre Dangond al repertorio de infaltables del vallenato.

Geles llegó a ser tan prolífico que en una oportunidad afirmó que le faltaban 20 composiciones para llegar a las 1.000 y, de estas, cerca de la mitad permanecían sin publicar. También aseguró que cobraba entre 60 y 70 millones por canción, algo que generó cierta controversia en su momento.

El final de Los Diablitos en 2003 coincidió con su conversión a la fe cristiana, motivada en parte por la muerte en un accidente automovilístico de su antiguo cantante, Jesús Manuel Estrada. En declaraciones recogidas por Radio Uno, el artista explicó que cuando tomó la decisión, no tenía caso seguir tocando en un grupo con ese nombre.

“El diablo es el diablo, el diablo es malo y está listo para devorar, para hacer todo lo malo, él está para eso y ‘Los Diablitos’ son los hijos del diablo, entonces yo dije no, voy a quitar ese nombre de mi vida musical, pero fue muy difícil porque ese nombre lo tenía guardado”, afirmó.

Hasta entonces, la vida de Geles era tan desenfrenada y entregada a la parranda como la de cualquier otro exponente del vallenato. En 2023 respondió al rumor de que había tenido más de 300 novias a lo largo de su carrera musical. “Por ahí alguien me estaba sacando la cuenta el otro día y por ahí iba la vaina”, afirmó en 2023.

Aunque no negó que fuese infiel en ciertas oportunidades, fue justamente una infidelidad contra él la que inspiró Cuando casi te olvidaba, uno de los mayores éxitos de Los Diablitos.

El final de Los Diablitos paso a la carrera solista de Geles y al proyecto de La Gente de Omar Geles, en el que cruzaba el vallenato con el reguetón y, en general, con ritmos más contemporáneos.

De ahí que figuras como Martín Elías o Silvestre Dangond lo tuvieran en tan alta estima desde los inicios de su carrera que continúo hasta bien entrado 2024, cuando los problemas de salud comenzaron a jugarle en contra.

Sufrió una descompensación en Miami, EEUU

A finales de abril sufrió una descompensación en Miami de la que aseguró que se estaba recuperando satisfactoriamente.

Tanto así, que fue uno de los invitados al concierto de Silvestre Dangond en el estadio El Campín el pasado sábado 18 de mayo, en la que fue su última presencia en un escenario. Días atrás lanzó su última canción en vida, Lo que vivió mamá, dedicada a su madre, Hilda Suárez, para celebrar el Día de la Madre.

No obstante, los problemas cardíacos continuaron y el artista falleció en Valledupar en la tarde del 21 de mayo. Detrás deja un legado como uno de los grandes responsables de popularizar el vallenato romántico, y de fraguar su transición hacia los ritmos contemporáneos que han explorado artistas más recientes como Silvestre Dangond, Pipe Peláez o Peter Manjarrés.

Noticia al Día / Infobae