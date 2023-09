Nirvana lanzará material inédito por aniversario de In Utero

151538

Nirvana anunció sus planes de celebración por los treinta años de In útero, tercer y último disco oficial de la banda. A 30 años desde su lanzamiento en 1993, la banda de grunge lanzará una reedición del material para todos los fanáticos.

Además, se anunció que esta nueva versión contará con material inédito lleno de sorpresas y contenido nunca antes escuchado. Esto incluye más de 50 canciones grabadas durante esa época y que no se habían lanzado oficialmente hasta ahora.

Este 2023, In útero de Nirvana cumplirá 30 años desde su lanzamiento. El tercer y último disco de la banda tendrá una épica reedición de lujo que estará disponible desde el 27 de octubre de este año y estará lleno de material inédito.

Tal como reportó Consequence of Sound, la nueva versión del disco de Nirvana contará con 53 nuevas canciones. Entre estas se incluyen bonus tracks, b-sides de la época, dos conciertos inéditos y temas que no se habían escuchado sino hasta ahora.

Además, se contará con registro del último concierto que la banda tuvo en Seattle. Cabe recordar que In útero se lanzó solo meses antes de la muerte de Kurt Cobain y la separación oficial de la banda, siendo de los discos más preciados para los fanáticos.

La edición por los 30 años de In útero incluirá una edición super deluxe con ocho discos, una con cinco CD, una edición en vinilo y otra en versión digital. Además, estará acompañado de un libro de 48 fotos inéditas de la banda y un fanzine de 20 páginas. Se puede pre-ordenar en el sitio web oficial del grupo.

In útero es uno de los discos más importantes de Nirvana, con un cambio de sonido al popular Nevermind. De aquí se desprenden canciones como Heart-shaped box, All apologies, Rape me, Pennyroyal tea, Serve the servants, entre otras.