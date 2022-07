Netflix publicó tráiler de Blonde, película sobre la vida de Marilyn Monroe (Video)

julio 29, 2022 - 12:28 pm

1901524

Este jueves 28 de julio, Netflix lanzó el tráiler de la película Blonde, protagonizada por Ana de Armasque le dará vida a Marilyn Monroe.

La película está escrita y dirigida por Andrew Dominik. Esta es una adaptación del libro homónimo de Joyce Carol Oates, el cual narra la vida de la icónica Marilyn Monroe.

La fecha para su estreno en la plataforma digital será el 28 de septiembre de este año 2022.

Por lo que se puede observar en el tráiler, el largometraje plasmará los conflictos y dificultadesque vivió la estrella de Gentlemen prefer blondes para lidiar con la fama y sentirse cómoda en su vida pública.

Es importante destacar que la película cuenta con escenas confirmadas de la vida de Norma Jean (nombre de nacimiento de Marilyn Monroe) pero también con rumores que no se pudieron confirmar.

En una entrevista para Queue, la protagonista, Ana de Armas, expresó:

«Queríamos contar el lado humano de su historia. La fama es lo que hizo de Marilyn la persona más visible del mundo, pero también hizo de Norma la más invisible».

Mientras que el director de la entrega Andrew Dominik agregó: «La película es sincera. Está hecha con amor. Está hecha con buenas intenciones. Pero al mismo tiempo está llena de rabia».

Watched by all. Seen by none.

Ana de Armas is Marilyn Monroe in Blonde, premiering September 28. pic.twitter.com/vQHUqsmVGy

— Netflix (@netflix) July 28, 2022