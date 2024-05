Nature Neural, de Pedro Morales, sorprenderá al público del Bellas Artes

Lo que verá el público de su ciudad natal, este jueves 23 de Mayo, a partir de las seis de la tarde, en el Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo, representa la consolidación de uno de los proyectos más importantes, en cuanto a la vanguardia artística, que se desarrolla actualmente en el

mundo entero: Pedro Morales y su Nature Neural es una extraordinaria aventura de inmersión, participación y concitación estética, donde, desde la complicidad de su celular, el espectador interactúa y expande sus propios sentidos, ad libitum.

Una fiesta de los sentidos en clave algorítmica: el visitante escanea códigos QR que lo transportarán de inmediato a una inserción estética mágica en el universo creador de un artista que, desde la pandemia, escribe un corpus creador referido por los algoritmos. Pedro Antonio Morales Materán escribe y reescribe con la Inteligencia Artificial. ¿Quieren comprender, disfrutar y jugar? Vénganse a la sala alta, “Manuel Belloso” y lo constarán. Dejen de leerme si no les estoy escribiendo la verdad. Yo nunca miento.

Jimmy Yánez, Comisario de la increíble exposición, refiere que “Neural Nature”, es una muestra de arte inmersivo y experiencial que invita al público a sumergirse en un mundo de belleza y reflexión a través del uso de tecnologías de proyección de vídeo. La obra de Morales explora la interdependencia entre la naturaleza, la tecnología y la belleza, ofreciendo una experiencia única y transformadora. Esta experiencia artística y singular conexión entre la tecnología y el arte nos ofrece nuevas posibilidades del lenguaje artístico en la era digital.

Pedro Morales es un artista venezolano, nacido en 1958, en la ciudad de Maracaibo. Es considerado un pionero del arte digital en Venezuela, y es reconocido por su obra innovadora que desafía los límites estéticos y tecnológicos de su tiempo. Morales es conocido por su exploración de la belleza geométrica a través de formas y experimenta una variedad de materiales y técnicas, incluyendo impresión 3D y códigos bidimensionales, para crear obras que desafían la percepción del espectador.

Totalcom Venezuela C.A (totalcom.ve), auspicia esta exposición que cuenta también con la museografía del artista expositor y fuera de su tiempo; con un texto crítico de Gerardo Zavarce. Insisto: Nature Neural, tómalo o déjalo, es una exposición imperdible. Por ciencia y por arte. Por algoritmos e instinto. Háganme caso.

No he sabido saber en la vida de otra vaina que no sea esta: la de Pedro Antonio Morales Materán es la Madre de las Expos. ¿Saben también por qué lo sé? Porque este genio nació un 10 de marzo. Mamá también. Vayan, con su celular cargado de batería.

El Bellas Artes, vía Google, Pedro trabaja con ellos, estará lleno de puntos neurales. Códigos QR que, al escanearlos, transforman tu mirada en cielo del siglo equis próximo bendito. ¡A verga! Haceme caso: andá pa’ Bellas Artes este jueves, seis de la tarde. Tu mirada, te lo juro, ya nunca será la misma. Nos veremos allá. ¡Salud!.

Alexis Blanco

Noticia al Día