Nació el segundo hijo de Jonathan Moly

El cantante Jonathan Moly y la presentadora Andrea Villarroel dieron, el lunes 17 de abril, la bienvenida a su segundo hijo.

Ambos informaron a sus seguidores que había nacido “el rey”, Nick Moly Villarroel.

El vocalista, hijo del músico Miguel Moly y la exmiss Venezuela, Inés María Calero, se casó con la presentadora el 15 de septiembre de 2018, en Miami.

El 4 de mayo de 2019 le dieron la bienvenida a su primogénito, Luka.

En video publicado el lunes se ve a Luka entrar a la habitación donde están sus papás con su hermanito. Le entrega unas flores a Andrea y luego besa a Nick.

La feliz abuela escribió: “La vida me había hecho el mejor regalo al tener hijos, pero no sabía que me tenía esta sorpresa tan especial Tener Nietos. Los Nietos nos recuerdan que aún nos quedan muchas cosas por vivir. Cuando me dicen la palabra Italinda! me derrito de Amor.

(…) Nick Moly llega para llenarme de vida de colores. Otro Aries para la Familia (4). Gracias mis muchachos amados por darnos este regalo. Mi rey Luka ya eres oficialmente el hermano mayor”.

Y Miguel Moly dijo: “Gracias mi Dios, no puedo con tanto amor”.