Murió Chita Rivera, la bailarina que fue nominada 10 veces a los Tony

Chita Rivera, la dinámica bailarina, cantante y actriz que obtuvo 10 nominaciones al Tony, ganando dos veces, en una larga carrera en Broadway que abrió un camino para artistas latinas y superó un accidente automovilístico casi fatal, murió el martes. Ella tenía 91 años.

La muerte de Rivera fue anunciada por su hija, Lisa Mordente, quien dijo que falleció en Nueva York luego de una breve enfermedad.

Rivera llamó mucho la atención por primera vez en 1957 como Anita en la producción original de “West Side Story” y todavía bailaba en Broadway con su energía característica medio siglo después, en “The Visit” de 2015.

“No sabría qué hacer si no me estuviera moviendo, contándote una historia o cantando una canción”, dijo entonces a The Associated Press. “Ese es el espíritu de mi vida y tengo mucha suerte de poder hacer lo que amo, incluso en este momento de mi vida”.

En agosto de 2009, Rivera recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor que Estados Unidos puede otorgar a un civil. Rivera se llevó la mano al corazón y dijo que sacudió la cabeza con asombro cuando el presidente Barack Obama entregó la medalla. En 2013, fue mariscal del Desfile del Día de Puerto Rico en la ciudad de Nueva York.

“Ella era una verdadera leyenda de Broadway”, dijo el dramaturgo Paul Rudnick en X, antes Twitter. “Ella siempre cumplió y el público la adoraba. En el momento en que subió al escenario, el mundo se volvió más emocionante y glorioso”.

Antonio Banderas, también lamentó su muerto. “Chita Rivera ha muerto. La noticia me golpea saliendo del set donde ruedo aquí en Nueva York. Se acaba de marchar una leyenda enorme del teatro musical, una fantástica bailarina, un ser luminoso, una amiga con la que compartí escenario durante casi un año en Broadway. Adios amiga mia. Recuerdos de aquel tango eterno de NINE y de tu sabiduria, de tu energía y de tu amor por la escena”.

Rivera pasó de corista a estrella, colaborando en el camino con muchos de los mayores talentos de Broadway, incluidos Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Bob Fosse, Gower Champion, Michael Kidd, Harold Prince, Jack Cole, Peter Gennaro y John Kander y Fred Ebb.

AP