Michelle Salas prepara boda ¿Luis Miguel la entregará en el altar?

Michelle Salas la hija de Luis Miguel se prepara para contraer matrimonio y muchos se preguntan si será entregada en el altar por el artista.

Los preparativos para el enlace nupcial con el empresario venezolano Danilo Díaz van bien, pero no se sabe si el famoso cantante está invitado a la boda, reseñó Yahoo.com

Ante la pregunta directa del programa Venga la alegría sobre si su papá la acompañará en su camino al altar, la modelo confesó:

“No lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy como todavía en la nube de lo que acaba de pasar, la verdad es que no tengo nada claro. Entonces todavía no estoy en eso, es que no saben, entre el trabajar y realizar una boda, de verdad, las mujeres que se han casado saben de lo que estoy hablando”.

Durante reciente encuentro con los periodistas, la influencer mexicana abrió su corazón y habló de este tema, además se sinceró sobre la posibilidad de que el intérprete la lleve al altar.

Mira corazón, toda mi familia está invitada, así que… correcto…”

Michelle Salas aseguró a los medios de comunicación que para la dinastía Pinal ha sido una feliz noticia su próxima boda.

Se rumora que Michell Salas y Luis Miguel se reconciliaron y de ser cierto, se abre la posibilidad de que el cantante esté en la boda de su primogénita.

¿Cómo van los preparativos de la boda de Michelle Salas, hija de Luis Miguel?



Michelle Salas se encuentra muy entusiasta en torno a los preparativos de la boda con Danilo Díaz Granados, con quien tiene un noviazgo de siete años.

Lo que se sabe es que aún no se ha definido cuándo se llevará a cabo el magno evento.

Asimismo, se dice que la familia Salas Pinal está hermética ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, por lo que se desconoce en qué país se llevará a cabo la boda.

La abuela de la futura esposa, Sylvia Pasquel dijo en mayo pasado:

“No lo sé si Luis Miguel la entregará en el altar. Todos esos detalles es mejor que se los pregunten a Michelle”, publicó People.

Sylvia añadió: “Esas preguntas son indicadas para la novia, no para mí. Yo nada más soy la abuelita y voy a ir en plan de abuelita. Toda la organización y planeación es de ellos. Como abuelita estoy feliz de que se case y lo que decida para mí está bien”.