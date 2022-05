Marvel lanza el nuevo tráiler de «Thor: Love and Thunder» (+Video)

mayo 24, 2022 - 12:12 pm

Apareció la figura que faltaba: el villano Gorr, el carnicero de dioses, interpretado por Christian Bale. Además de sus primeras imágenes, se puede ver más del Zeus de Russell Crowe, las cuatro versiones de Thor (Chris Hemsworth) y las primeras interacciones de este con Jane Foster (Natalie Portman). El primer trailer oficial, además, presenta las intenciones del villano y la nueva dinámica de Asgard en Thor: Love and Thunder.

“Los Dioses solo se preocupan de una cosa, de ellos mismos. Así que aquí hago mi promesa: Todos los Dioses deben morir”, dice Gorr en su secuencia de presentación de la próxima película de Marvel Studios. Además, el ingreso de Russell Crowe como Zeus, esta vez de frente, y sacándole la ropa a Thor mientras este es capturado. Vuelve Taika Waititi como Korg, quien será uno del grupo de cercanos junto a Tessa Thompson como Valkiria y las primeras interacciones entre Thor y Mighty Thor, además de verla a esta última usando todo su poder.

Tras la derrota Asgard y los sucesos de Avengers: Endgame, Thor intenta cambiar su estilo de vida y recuperar la fuerza y la voluntad con un duro entrenamiento. Esta vez, deberá enfrentar a Gorr, el carnicero de dioses y solicita la ayuda de Korg, Valkyrie y, con nuevos poderes, la de Jane Foster. También aparecerán los Guardianes de la Galaxia, que incluyen a Chris Pratt como Star-Lord, Rocket Raccoon con la voz de Bradley Cooper, Pom Klementieff, Dave Bautista, Vin Diesel y Karen Gillan regresando a sus papeles.

Por el lado de Portman, quien no participa del MCU desde el 2013, la misma reveló en 2020 que la película mostrará a Foster luchando contra el cáncer en su forma humana mientras empuña simultáneamente a Mjölnir como Mighty Thor. En la Comic-Con San Diego en 2019, Taika Waititi dio la bienvenida por primera vez a Natalie Portman en su retorno a la franquicia cinematográfica.

Inesperadamente, se unió a Chris Hemsworth y Tessa Thompson en el escenario, y el director de Jojo Rabbit le ofreció él mismo el honor de llevar el martillo Mjolnir. Con este gesto, era claro que su participación estaría directamente relacionada al debut de Mighty Thor en el UCM. Unos meses más tarde, los resultados de su transformación física se dejaron ver en las fotos filtradas desde el set, pero finalmente hoy se puede ver cómo realmente luce totalmente caracterizada como una poderosa heroína.

Hace un mes atrás, en el primer teaser tráiler de Thor: Love and Thunder, se vio a Thor tratando de descifrar exactamente quién es él en la actualidad luego de los hechos de Thanos, y su primera conclusión es que va a abandonar su rol de superhéroe. Aquel comienza con una secuencia en la cual vemos a Thor crecer desde un pequeño niño al que es hoy, para continuar con su cuestionamiento como superhéroe. “Tiempo atrás, estas manos se usaron para la batalla. Ahora son modestas herramientas para la paz. Tengo que averiguar exactamente: ¿quién soy?”, se pregunta el protagonista mientras decide deshacerse de su hacha Stormbreaker.

Luego se lo vio disfrutar de diferentes situaciones que antes no podía experimentar, y con compañeros que ya conocemos. Entre ellos, los Guardianes de la galaxia, Korg, y un pequeño vistazo del presente de Valkyrie, en lo que aparenta ser un compromiso diplomático para cerrar con la primera imagen en acción de Natalie Portman en su regresa como Jane Foster, pero ahora como Mighty Thor (personaje oficialmente presentado como tal en el 2014 en los comics de Marvel).

“Let me tell you the story of the space viking, Thor Odinson…”

Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #ThorLoveAndThunder and witness it only in theaters July 8. pic.twitter.com/CysmkO7GGP

— Thor (@thorofficial) May 24, 2022