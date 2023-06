110460

Tras los fuertes rumores de que Maite Perroni no deja que sus amigos de RBD conozcan a su bebé Lia, su esposo aclara la situación.

Sin duda la mamá primeriza quiere proteger a la recién nacida en sus vulnerables primeros meses de vida.

Fue Christopher Uckermann, el exintegrante de la banda RBD dijo que aún no conoce a la niña, nacida el pasado 16 de mayo. También habló sobre Lía, la bebé de Perroni.

Declaró al programa Hoy: “Hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía, está recién nacida”.

Recientemente, el productor Andrés Tovar, esposo de la cantante y actriz reveló si es cierto que Maite no ha dejado que los RBD conozcan a la niña.

Tovar respondió a ¡Siéntese Quien Pueda! si Dulce María, Christopher Uckermann, Anahí y Christian Chávez podrán conocer a su hija Lia: “Sí, son tíos, son padrinos. Los RBD son una familia”.

La pareja aún no ha mostrado el rostro de la pequeña, en las redes sociales, protegiendo su privacidad. “Heredó los ojos de su mamá, tiene unos ojos preciosos”, adelantó Tovar.

“Sí queremos presentarla, estamos dejando que pase un poquito el tiempo, que esté un poquito más grande”.

El productor dijo que esperan celebrar el bautizo antes de arrancar la gira si les da tiempo, si no, al terminar los conciertos, reseñó People.

¿Cómo está Maite Perroni, la mamá primeriza?



También afirmó que su esposa no sufre de depresión posparto. “No, Mai sigue con esta emoción y este ánimo. “Ella está perfecta, las dos con muy buena salud, hermosas”.

Añadió: “Hemos estado muy pendientes de ella y de la niña, pero como esposo tienes que estar ahí también al pendiente”.

Maite Perroni, de 40 años y mamá primeriza se encuentra en Estados Unidos disfrutando su etapa y se prepara para los conciertos de RBD.

Tovar, además celebró la cercana relación que aún tienen los exintegrantes de la banda RBD.

“La verdad es un grupo precioso el que hacen ellos, increíble. Como amigos también, como hermanos que son y como compañeros de grupo la verdad es que sí vamos a hacer una fiesta para presentárselas”.