Luis Miguel se ha caracterizado por ser muy reservado con su vida privada y sorprendió a sus fans con una foto que compartió en Instagram.

El famoso aprovechó la conmemoración del Día de las Madres en México para publicar en su historia un recuerdo en honor a Marcela Basteri.

La mamá del ‘Sol de México’ desapareció a finales de los años 80, dejando gran vacío en la vida de Luis Miguel y sus hermanos Alejandro y Sergio, según cronicadexalapa.com.mx

La historia que compartió el intérprete fue una fotografía de él y su madre, sin escribir ninguna frase ni colocar alguna melodía de fondo.

Tras la publicación, seguidores reaccionaron y en diversos comentarios aseguraron que era un tema muy triste para el cantante.

Algunas de las reacciones de los internautas son: “La historia de Luis Miguel me destrozó el corazón”.

Otro fans escribió: “Luis Miguel subió una foto en IG con su mamá, ya estoy sudando por los ojos”.

Marcela Basteri permanece desaparecida desde 1986. La última vez que se vio en público fue en un recital de Luis Miguel en Buenos Aires, el 16 de marzo de 1985.

Luis Miguel y el tema que le recuerda a su madre



Luis Miguel resignifica las canciones que elige de acuerdo sus sentimientos, a sus emociones, sus tristezas.

Escrito por el poeta mexicano Luis Pérez Sabido y musicalizado por Armando Manzanero, “Yo sé que volverás”, es la canción que lleva al artista a este hecho, reseñó Infobae.

“Al oír esta canción, automáticamente pensé en ella”, confesó Luis Miguel en entrevista a la revista Eres, en 1994, cuando se editó el disco Segundo Romance que incluye el tema.

“Esa es la única canción que le dedico a mi madre. Mi madre fue una mujer que cumplió muy bien su papel, fue una mujer dedicada a la cual yo le tengo un gran respeto y un gran cariño”.

Asimismo, Luis Miguel agregó: “Yo sé que volverás’ es una de las que más trabajo me cuesta cantar en vivo, porque no puedo evitar que me llegue”.