Los 65 de Sharon Stone

Sharon Vonne Stone (Meadville, Pensilvania; 10 de marzo de 1958) es una actriz, productora y modelo estadounidense.

Después de ejercer de modelo en spots de televisión y anuncios impresos, hizo su debut cinematográfico como una extra en la comedia dramática Stardust Memories (1980) de Woody Allen. Su primer papel importante en el cine lo obtuvo en 1981 en la película de horror Bendición mortal de Wes Craven. Durante la década de 1980, Stone apareció en películas como Diferencias irreconciliables (1984), Las minas del Rey Salomón (1985), Cold Steel (1987) y Above the Law (1988). Logró el reconocimiento internacional con su papel en la película de acción de Paul Verhoeven Total Recall (1990).

Se convirtió en un símbolo sexual y saltó a la fama tras interpretar a Catherine Tramell en otra película de Verhoeven, el thriller erótico Basic Instinct (1992), por el que obtuvo su primera nominación al Globo de Oro en la categoría de mejor actriz en una película dramática. Recibió aclamación crítica por su actuación en la cinta de Martin Scorsese Casino (1995), obteniendo un Globo de Oro y una nominación al Óscar en la categoría de mejor actriz.

Stone recibió dos nominaciones más al Globo de Oro por sus papeles en The Mighty (1998) y The Muse (1999). Otros de sus papeles cinematográficos notables incluyen Sliver (1993), El especialista (1994), Rápida y mortal (1995), Esfera (1998), Catwoman (2004), Flores rotas (2005), Alpha Dog (2006), Basic Instinct 2 (2006), Bobby (2006), Lovelace (2013), Fading Gigolo (2013) y The Disaster Artist (2017). En 1995 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 2005 fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en Francia.

En televisión, Stone ha tenido actuaciones notables en la miniserie War and Remembrance (1987) y en el telefilme de HBO If These Walls Could Talk 2 (2000). Hizo apariciones como actriz invitada en The Practice (2004), ganando el Premio Emmy en la categoría de mejor actriz invitada en una serie dramática y en Law & Order: Special Victims Unit (2010). También ha protagonizado la serie dramática y de acción Agent X (2015) y la serie de misterio Mosaic (2017).

