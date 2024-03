La modelo internacional Katherine Rubio fue galardonada en Roma por su labor humanitaria que genera impacto social en la comunidad indígena

240269

El desarrollar proyectos de alto impacto humanitario en la comunidad indígena de la Guajira venezolana ha sido siempre el interés o premisa de la reconocida modelo oriunda del Zulia Katherine Rubio, quien el pasado 23 de febrero de 2024 recibió el importante reconocimiento The Orion Star Awards en la ciudad de Roma-Italia que es avalado por la IIMSAM y las Naciones Unidas.

Este destacado galardón la impulsa a seguir trabajando por los más necesitados, pues a pesar de que en gran parte de su vida se ha dedicado al desarrollo de proyectos sociales, ella siempre va por más y por eso no duda en consolidar sus objetivos en pro de tener su propia fundación, para servir a las personas que siempre han confiado en su incansable labor.

Y es que la también abogada y psicóloga no solo ha sabido conquistar como modelo las pasarelas más imponentes en Londres, Dubai, París, Estados Unidos, Venezuela y ahora Italia, sino también que ha sabido llevar adelante sus ideales con los que busca sensibilizar y ser un ente para unificar las naciones sobre la necesidad de apoyar las comunidades que más están ávidas de educación, salud y alimentación.

Pero no solo ha sido en Roma que ha generado ese impacto, ya que, en el mes de octubre del 2023 estuvo como modelo presente en el Fashion Week de Dubai y agregado a esto fue ponente en un conversatorio dirigido hacia el empoderamiento femenino realizado por las naciones unidas en los Emiratos Árabes, dando su punto de vista como profesional del área.

“Qué bonito es poder trascender no solo en mi carrera de modelo sino también en esa sensibilidad humanitaria que me mueve día a día, quiero que esto sea solo el punto de partida para todo lo que quiero lograr y que no sea solo la Guajira. Yo bendigo este proyecto para que el día de mañana puedan ser más lugares en el mundo”, dijo Rubio.

Katherine ha sido una mujer que desde muy temprana edad ha incursionado en el mundo del modelaje, pues a los 15 años ya se había certificado como modelo profesional. Su belleza, carisma, disciplina y deseos de ser una venezolana que trascendiera en el mundo hicieron que se sumara en el 2021 a las filas del concurso By Osmel Sousa para formar parte de la preliminar en el exigente reality show.

Así conquistó a sus fieles seguidores, quienes siempre vieron que ella era una mujer muy integral, enfocada en aspirar grandes cosas, pero en lo que más destacó fue en el mostrar su lado más humano y sensible en esta competencia.

Luego de esa experiencia llegó a formar parte en el 2022 del Miss Zulia, donde tuvo una destacada participación y mención especial como embajadora de causas sociales, siendo esto una vez más una muestra de que Katherine siempre se ha preocupado por la integridad de los humanos.

Por eso, agradece que las marcas y hasta diseñadores la han visto como una mujer empoderada y con un indiscutible talento para la industria del modelaje. Personalidades del ámbito artístico y del modelaje como Roberta di Blasio y los diseñadores Douglas Tapia y Énder Anciani han sido de suma importancia a lo largo de su trayectoria y de quienes agradecen el trabajo y apoyo desde inicios de su carrera artística.