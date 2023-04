La inesperada salida de Adamari López de Telemundo

75075

Adamari López salió de manera sorpresiva de la cadena hispana Telemundo.

Con un emotivo video, la conductora puertorriqueña anunció el pasado jueves su salida del programa Hoy Día para el que trabajó durante los últimos 10 años como copresentadora.

En el programa se emitió una grabación en la que la carismática conductora anunció visiblemente emocionada el fin de su etapa en Telemundo.

«Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día hoy me toca comunicarles que tras una decisión en conjunto ya no les acompañaré cada mañana en Hoy Día a través de la que ha sido mi casa por más de 10 años, Telemundo».

Adamari López añadió: «De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años.Estoy segura que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar» reseñó People.

Adamari López sorprendida por su despido



Una fuente cercana a Adamari López, que contradice la versión ofrecida por la cadena aseguró que la noticia la sorprendió.

«Ella no sabía nada», aseguró a People en Español. «La noticia la tomó por sorpresa».

Según el comunicado oficial de Telemundo, las dos partes llegaron a un acuerdo sobre la salida de uno de los rostros más populares de su pantalla.

Afirma el texto: «Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de Hoy día».

Asimismo, talentos de la cadena hispana dedicaron emotivos mensajes a la que fuera actriz de exitosas telenovelas como Gata salvaje o Amigas y rivales en estos difíciles momentos tras confirmarse su salida.