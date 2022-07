La hija de Kim Kardashian y Kanye West “está harta” de los paparazzi

julio 10, 2022 - 4:08 pm

1896770

-North West fue una de las invitadas especiales al desfile de moda otoño-invierno orquestado por el diseñador Jean Paul Gaultier en París. La hija de Kim Kardashian y Kanye West, de 9 años, parece que sigue algunas lecciones de su mamá y del resto de la familia Kardashian – Jenner. Y, como toda una celebridad harta de la fama, se enfrentó a los fotógrafos.

Primero, la pequeña que ha demostrado tener un gusto especial por las tendencias de moda preguntó a los fotógrafos por qué la esperan todo el tiempo. Pero, más tarde, hizo un comentario que no fue bien recibido por la prensa y la comunidad estadounidense.

“Porque te amamos, porque eres famosa. Te amamos, North”, le respondió un representante de la prensa a la primogénita de Kim. Lo que ocasionó que la niña sonriera y también el resto de las personas que ahí se congregaban.

En otro momento, North West fue captada descendiendo de una camioneta y fue entonces cuando la niña dijo: “you guys are homeless”, señalando con su dedo a los paparazzi que la esperaban.

Por si no fuera poco, durante el desfile la hija de Kim Kardashian y Kanye West aprovechó que las cámaras estaban frente a ellas y mostró un pedazo de papel con la palabra “Stop”, con el que pidió a la prensa que dejen de verla.

For anyone who knows North knows how funny she finds this video! North I guess had it with the people taking pictures of her so she wrote on her invite STOP and held it up and wanted them to just focus on the show… 😂🫶🏼🫣 pic.twitter.com/29F26ooy8A

— Kim Kardashian (@KimKardashian) July 8, 2022