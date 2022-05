Kate Middleton y el príncipe William rompen el protocolo por complacer a una fan

mayo 14, 2022 - 4:56 pm

1883321

Kate Middleton y el príncipe William, además de la sencillez con la que actúan ante las cámaras; y a la hora de hablar de su vida privada como cuando nos enteramos que el príncipe ama comer pizza en el sofá o Kate acudió a su primer evento público de 2022 con unos zarcillos de dos euros. Seguro que recuerdas muchas de estas anécdotas… Pues bien, esta misma semana han vuelto a demostrar su sencillez humana, aunque para ello hayan tenido que infringir el protocolo.

Los futuros reyes de Inglaterra se han saltado las normas. Pero, por una buena causa: hacer feliz a una fan posando en una foto junto a ella.

Kate Middleton y William no pueden hacerse «selfies» con los ciudadanos por motivos de seguridad. Sin embargo, esta vez, los duques de Cambridge han actuado diferente en una visita al Wheatley Group (Glasgow, Escocia) con motivo de la Semana de la Salud Mental, y allí, se han tomado una foto con una mujer que se les ha acercado verdaderamente emocionad

Mantener ese tipo de trato en Kate y William no resulta demasiado extraño. Lo que no sabemos es cómo se tomará estas cosas Isabel II, la actual reina de Inglaterra y abuela del príncipe William; debido a que se sabe que no le gustan estos actos con el pueblo, esencialmente porque le «extraña el contacto visual», y no le gusta que la miren por la calle ni que le hagan fotos, según se contado en otras ocasiones.

Sea como sea, amamos que Kate Middleton y el príncipe William sigan siendo así de cercanos con el pueblo.

Lea también: Así fue la fiesta de compromiso de Marc Anthony y Nadia Ferreira: El flaco botó la casa por la ventana

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Cosmopolitan