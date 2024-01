Julián Román da detalles de su misteriosa relación con Juliette Pardau

219858

En una entrevista, el actor Julián Román, fue abordado por varias preguntas complicadas sobre su vida personal y sentimental, donde aclaró detalles sobre su relación con la actriz venezolana Juliette Pardau.

En el programa ‘Cómo amaneció Bogotá’ de la emisora Tropicana, estaban mencionando las anteriores relaciones de Román, pero cuando mencionaron a Pardau la calificaron como “su ex” y él aclaró de inmediato: “No, ella es mi mujer, mi esposa… Ella es mi mujer”.

Roman y Pardau llevan una relación de siete años y seis viviendo juntos. Durante la entrevista contó como se conocieron y el inicio de la relación, y aclarando el controvertido tema de no publicar fotos en redes sociales.

“Nos conocimos grabando una serie que se llama ‘El Comandante’, la de Andrés Parra haciendo de [Hugo] Chávez, ahí nos conocimos. Y al año empezamos a hablar y a salir… Al año empezamos a vivir juntos, lo que pasa es que ella y yo tenemos y nos gusta no publicar tanto. Es una relación sencilla. Si le quiero decir que la amo y la extraño, se lo digo a ella, no ponérselo en Instagram para que todo el mundo me dé la aprobación y me escriba”.

La decisión de no publicar fotos, video o dedicatorias en redes sociales fue tomada entre los dos, ya que la postura política de Román han llevado a que Juliette Pardau sea atacada en estas plataformas virtuales.

