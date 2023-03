Jorgito Celedón cumple hoy 55 años

52080

Jorge Celedón Guerra (Villanueva, 4 de marzo de 1968), también conocido como Jorgito Celedón, es un cantante y compositor colombiano de vallenato y cumbia, ganador de cinco Premios Grammy Latinos por mejor álbum de Cumbia/Vallenato.

Es hijo del matrimonio de Alfonso Celedón y Maura Guerra.1​ En 1981 su tío paterno Daniel Celedón, también cantante de vallenato, invitó a su sobrino Jorge, que entonces tenía 13 años de edad, a cantar la canción “Drama Provinciano” del compositor Lenín Bueno Suárez. A raíz de esto, descubrió que su sobrino tenía talento para interpretar este género musical.

Tres años después en 1984, grabó “Sueño de Niñez” a dúo con su hermano Alfonso. En 1992 es invitado por el músico Beto Villa para grabar junto a su hermano Luis “El Negro” Villa Payares, con quien funda “Los Nobles”. Lanzan bajo el sello EMI “Bella Ilusión”, producción de la que surgieron éxitos como “Lejos de Ti” y “Vivir Sin Ti”.

Se destacó como compositor del tema Todo daría por ti interpretado por Patricia Teherán y Las Diosas del Vallenato.

Cuatro años después, es incorporado por Israel Romero a su grupo Binomio de Oro para ser la voz principal del grupo junto a Jean Carlos Centeno. El grupo presenta al joven artista en el disco “A su gusto” producción de Codiscos con el tema “Como te olvido” cantado a dúo con Jean Carlos Centeno, también interpretó temas como: Me voy de ti y Baila feliz. Luego aparece en el disco siguiente de 1997 titulado “Seguimos por lo alto”, vuelve a hacer dúo con Jean Carlos Centeno con los temas No te quiero perder, Distintos destinos y Rumbita caliente, también temas como: Te haré feliz. Para 1998 su tercer y último trabajo con El Binomio de Oro fue el álbum 2000 donde forma dúo con Jean Carlos Centeno al interpretar temas como: Un osito dormilón, Olvídala y Canto al amor, también se destacaron otros éxitos como El amor, No me vayan a olvidar, El lloraito y No pude olvidarte. Celedón se retira del grupo en 1999.

Wikipedia