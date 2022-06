Interceptor, la película que arrasa en Netflix, donde Elsa Pataky es la heroína y Chris Hemsworth un indefenso vendedor

junio 27, 2022 - 10:30 pm

El film de acción, fue estrenado el 3 de junio de 2022 en la plataforma de steaming Netflix.

Según el portal espinof.com, la película estuvo el puesto número uno de películasen la plataforma el día de su estreno y aún, hoy, sigue cosechando un gran éxito entre los usuarios, algo que ha cogido por sorpresa hasta el propio director.

Es una película dramática de acción de 2022 dirigida por Matthew Reilly a partir de un guion que coescribió con Stuart Beattie.

La película está protagonizada por Elsa Pataky y Luke Bracey.

Se trata de terroristas que quieren lanzar un ataque nuclear contra los Estados Unidos, con misiles robados. Cuando los terroristas atacan una plataforma remota interceptora de misiles en alta mar, que podría detener sus misiles, un oficial (Pataky) defiende la instalación con coraje e ingenio.

Elenco

Elsa Pataky como Capitán JJ Collins

Luke Bracey como Alexander Kessel

Aaron Glenane como Beaver Baker

Mayen Mehta como el cabo Rahul Shah

Rhys Muldoon como el teniente coronel Clark Marshall

Belinda Jombwe como Alférez Washington

Marcus Johnson como el general Dyson

Colin Friels como Frank Collins

Zoe Carides como presidente Wallace

La película ha tenido tanta aceptación que no es disparatado pensar en una secuela. De hecho, Reilly ya la tiene escrita, aunque Netflix no le deja revelar su presupuesto. Lo que sí comenta es que no descarta que repita Chris Hemsworth:

A Netflix le gusta (…). Si me dejan hacer una secuela, será como mi ‘Terminator 2’ o mi «Mad Max: El guerrero de la carretera» (…) ‘Interceptor’ fue una obra única, pero digamos que la secuela es 10 veces más grande. Y si él (Hemsworth) quiere participar, estoy seguro de que le podré encajar en algún lugar Así lo reseña el portal espinof.com.

‘Interceptor’ sigue liderando los primeros puestos también en Netflix España y continúa sumando visionados cada día.

