House of the Dragon rompió récord de audiencia, es el estreno más visto de HBO (+Video)

House of the Drangon, la precuela de Game of Thrones, rompió récord de audiencia en los Estados Unidos este domingo 21 de agosto. Siendo el estreno más visto de HBO y HBO Max.

Los fanáticos de GOT le dieron la bienvenida a esta nueva saga. Dicha historia se remonta en Westeros y contará la tradición de la Casa Targaryen.

De acuerdo a la información ofrecida por Warner Bros, House of the Drangon obtuvo 9.99 millones de espectadores tanto en HBO como en la plataforma de streaming HOB Max.

“Fue maravilloso ver a millones de fanáticos de Game of Thrones regresar con nosotros a Westeros anoche”, dijo Casey Bloys, director de contenido de HBO y HBO Max, mediante un comunicado. “’House of the Dragon’ cuenta con un elenco y un equipo increíblemente talentosos que pusieron su corazón y alma en la producción, y estamos encantados con la respuesta positiva de los espectadores. Esperamos compartir con el público qué más tienen reservado George, Ryan y Miguel para esta temporada”, explicó Warner Bros.

¿Pero, qué series superó House of the Drangon?

La Casa del Dragón tuvo mayor atención que otros estrenos de este último mes. Game of Trhones en su primera temporada tuvo 4,2 millones de espectadores, por lo que su precuela la superó.

Otras series como Euphoria, la cual está por debajo de estas dos, tuvo en su episodio de su segunda temporada tuvo un alcance de 2,4 millones de personas, un 76 % menos que House of the Drangon.

Los herederos del dragón es el nombre del primer episodio de House of the Drangon . El mismo se desarrolla en la historia de la familia Targaryen. La misma continúa con su sed de venganza, los dragones y el incesto.

Esta primera temporada contará con 10 episodios. La novela de George R. R. Martin, Fuego y sangre, está protagonizada por Eve Best, Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Rhys Ifans y Matt Smith.

