Historia de José Gregorio Hernández será llevada al cine a través de una película animada

La historia del venerable José Gregorio Hernández será llevada a la pantalla grande en una película animada, en la que se contará pasajes de su vida basados en hecho reales.

El venezolano, director de cine, Jorge Zambrano,​ desde el año 2020 decidió hacer una película animada sobre la vida del doctor José Gregorio Hernández (JGH). Una producción que le tomó un año entre investigar y desarrollar el guion; y tres años entre conseguir el estudio de grabación, los actores, recursos técnicos, monetarios, y la grabación como tal; pero que muy pronto estaría disponible, estima que para el mes de diciembre se estrene “José Gregorio Hernández, la historia de un milagro”, reseña El Impulso.



¿Cómo nació la idea de la película?



En una entrevista exclusiva para El Impulso, el licenciado en Artes con mención en Cinematografía de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comentó que ha dedicado gran parte de su vida profesional a los dibujos animados; recordando que trabajó en Radio Caracas Televisión en el Observador Junior, donde estaba a cargo de la sección de diseño de prensa y tuvo la oportunidad de hacer muchos trabajos en esta categoría, explicó.

Lee también: Vaticano sigue de cerca la santificación del beato José Gregorio Hernández

“Llegó un momento en que me vine para los Estados Unidos a seguir trabajando en lo mismo. Tenía mucho tiempo que no producía ningún material de contenido artístico, personal, solo producciones para clientes y dije, voy a hacer un cortometraje biográfico porque me gusta, nunca he tocado ese tema, voy a meterme por ahí”.



¿Por qué sobre José Gregorio Hernández?



Comentó que decidió hacerla sobre el médico de los pobres por «cosas de la vida, porque es el personaje que más conoce la gente después de Simón Bolívar. Es increíble, todo el mundo lo conoce. Incluso muchas generaciones de Venezuela, los que están en el extranjero, sus hijos aunque no hayan nacido en Venezuela saben quién es José Gregorio Hernández”.

Una vez decidido el tema; una de sus hermanas quien estaba involucrada en la “Causa de Beatificación» del médico, le regaló un libro biográfico sobre el insigne venezolano. “Me lo leí completico, quedé sorprendido de la cantidad de cosas que yo no sabía de JGH”.

Con sorpresa y agrado a la vez, reseñó que no podía creer todas las cosas que había hecho el beato, por lo que se entusiasmó y animó tanto, que dijo: “Yo no voy a hacer un cortometraje sino un largometraje para poder contar todos los detalles de su vida porque son profundamente motivadores”.

Historia de fe y superación



El destacado cineasta quiere dejar con su película, que la gente no solo aprenda de la vida de quien se perfila a ser el próximo santo de Venezuela, sino que vean a JGH como ejemplo de vida, puedan encontrar respuestas a sus preguntas personales y salir adelante, detalló.



Producción de «la historia de un milagro»



La película está ambientada en dos tiempos diferentes; el primero en la vida del venerable y, en paralelo, el segundo en un personaje ficticio como el de la doctora Marlene Hurtado quien va indagando (a lo largo del largometraje) sobre la vida de José Gregorio y “va echando pa’lante, así como me pasó a mí”.

Jorge indicó que actualmente todos los actores grabaron sus voces, tienen adelantado más del 60 por ciento, lo que les permitió sacar el primer tráiler, y ahora se encuentran en la producción de animación que la hacen entre Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, España; y en Inglaterra la parte arquitectónica y del diseño de fondos, para luego los efectos de sonido y por último la música.

“Va bastante bien, estoy muy contento, el resultado ha sido muy bonito. El elenco es bastante grande, son más de 20 personas participando en las voces, gente muy talentosa. Tenemos la fortuna de que Venezuela cuenta con una cantidad de gente que hace voces para dibujos animados y para doblaje, que quizás es la crema del continente, y están en Venezuela. Entonces he sido muy afortunado al respecto”.

Elenco del largometraje



La historia del venezolano más conocido del siglo XX y su brillante vida, la desarrollará un distinguido elenco de actores venezolanos, protagonizado por Claudia Nieto (doctora Marlene Hurtado) y Antonio Delli (doctor José Gregorio Hernández); bajo la producción general de Geraldine Pérez.

Protagonistas de la película “José Gregorio Hernández, la historia de un milagro”

Actores y su personaje

Miguel Ángel Landa (Abuelo Máximo)

Alicia Plaza (Abuela Isabel)

Doris Díaz (Josefa Antonia Cisneros, mamá de José Gregorio)

Rafael Gil (Papá de José Gregorio)

Irma Borges (Marlene niña)

Framk Maneiro (doctor Manzaneda)

Carlos Arráiz (Santos Dominici)

Daniel Jiménez (Jesús Romero)

Mario Sudano (Profesor Sanchez)

Rafael Monsalve ( Arzobispo Castro)

Dayana Landa (Teresa)

Yulika Krausz (Doña Pepita)

Salvador Pérez Castro (el padre de Marlene)

Palmenio Acosta (Pascual)

Alessandro Reyes (José Gregorio Hernández niño)

Gladys Seco (Tía María Luisa)

Yoncarlos Medina (Música)

El Impulso