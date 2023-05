Hija de Pedro Fernández debuta como cantante

99186

La hija del famoso y reconocido representante de música ranchera Pedro Fernández, Gemma Cuevas, se lanza como cantante con el tema “Cuando la luna se va”.

La canción debut fue compuesta por su hermana Karina, reseñó People.

Gemma heredó el talento de su padre por lo que orgullosa habló a Ventaneando de su carrera y lanzamiento:

“Mi papá estaba conmigo porque él produjo, fue el productor del tema y para mí fue maravilloso tenerlo presente”.

La debutante refirió que causó expectación que su primer sencillo sea balada y no un sencillo de regional mexicano como su padre.

La menor de Fernández aseguró que no duda en probar más adelante algo en el género ranchera, pero por ahora prefiere otro tipo de música.

“Mucha gente se sorprendió al escuchar el tema que no era regional, no tiene nada de regional; es una balada totalmente, súper melancólica, para llorar. No estoy peleada, a mí me encanta el regional”.

Gemma añadió: “Desde chiquita, a los cinco o seis años grabé un tema con mi papá y pensé ‘esto es a lo que sé que algún día voy a hacer”.

La nueva artista manifestó cuánto ama a su padre: “Mi papá ha creado tantas cosas y ha hecho tantas cosas tan lindas que me encantaría algún día ser como él o mejor que él”.

Mientras que Pedro Fernández escribió en su Instagram: “Amigos, les encargo le den mucho cariño al primer sencillo #cuandolalunaseva de mi hija @gemma.cuevas.ga ❤️”.

¿Pedro Fernández alejado de los escenarios?



Pedro Fernández tiene una trayectoria de 44 años en la música porque su carrera comenzó cuando era un niño de 6 años de la mano del maestro Vicente “Chente” Fernández.

El cantante, actor, productor y compositor de música ranchera se encuentra activo en sus redes sociales y hace shows en su natal México.

Se le vio en las pantallas en el 2021 como protagonista de Malverde, el santo patrón, una ambiciosa superserie de época de Telemundo.