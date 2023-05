88470

Gerard Piqué está en Miami y viajó desde Barcelona, España, para estar con sus hijos Sasha y Milan. Independientemente de su situación con Shakira, madre de los menores, éste ha dado el paso y convive con sus hijos.

Los paparazzi lo han captado junto a éstos en la piscina de un hotel jugado y así también disfrutando de una deliciosa pizza en La Leggenda Pizzeria. Por alguna razón el hecho de que Piqué haya estado en dicho lugar junto a Sasha y Milan ha dejado una mala sensación. Muchos de los comentarios que se leen en Instagram no son positivos para dicho establecimiento.

Muchos alaban la buena comida pero rechazan la imagen en la que aparece Piqué posando con quien podría ser el dueño o mánager del local. Uno de los mensajes que ha recibido junto a la imagen dice así: “Buena pizza, pésima publicidad”.

Otro mensaje en contra de la presencia de Piqué en la pizzería reza de la siguiente manera: “No dudo que la pizza sea buena pero está foto no ayuda en nada a -la- imagen de la pizzería. Además, él no se ve feliz de estar allí, tiene cara de fastidio y de que dio la foto para salir del paso”. Convengamos que en la fotografía, por alguna razón que desconocemos, Piqué en efecto no presenta buena cara.

Asimismo, Marca, sitio especializado en noticias deportivas, ha compartido una imagen de Shakira y Piqué en este mismo restaurante. La foto data del año 2021, para ese entonces la relación de la colombiana con el catalán parecía fortalecida y muy lejos de protagonizar cualquier rompimiento.

