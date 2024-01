216083

En las redes sociales circula una lista de precios para las entradas al concierto que dará el cantante puertorriqueño Yandel, en las instalaciones del Poliedro de Caracas, en Venezuela, el próximo 2 de marzo de 2024.

En la imagen difundida en Instagram por la empresa productora del show, se puede apreciar los costos que varían según la zona de donde los fanáticos quieren ver a su artista favorito.

La lista de precios es la siguiente:

Gradas superiores 20$

Asientos inferiores 40$

Gradas móviles 60$

VIP standing 80$

VIP box 175$

De inmediato, los internautas no perdieron tiempo para emitir sus comentarios sobre los costos de las entradas para ver al intérprete puertorriqueño.

“No hermano, si usted no viene con Wisin no va vender ni dos mil entradas”, “Creo que ha sido el artista que está cobrando más barato de todos los conciertos”, “Están baratas más fino”, “Espero que Yandel si llegué puntual, no quiero estar esperándolo hasta las 12:00 am o 5:00am”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la página encargar de publicar la información.

Yandel es uno de los artistas con mayor reconocimiento en la industria musical, luego de su separación del dúo Wisin y Yandel, le tocó reinventarse para poder sobrevivir en el mercado del entretenimiento, reseña Ronda.

Noticia al Día/Ronda