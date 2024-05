Wisin dio más detalles sobre ayuda que brindó a la cantante zuliana María Laura

El cantante puertorriqueño Wisin habló por primera vez sobre el apoyo que le brindó a la cantante venezolana María Laura. Durante el podcast del influencer Chente Ydradh, el boricua comentó lo sucedido y demostró su humildad con las acciones que tomó.

Días atrás, la cantante zuliana María Laura subió un video a las diferentes redes sociales en el que aseguraba que su última canción había sido bajada de las diferentes plataformas digitales, por coincidir con el coro de un reciente tema del famoso reguetonero.

Aunque la criolla no comentó que se tratara de un presunto plagio por parte de Wisin, sí le solicitó su apoyo, quien de forma inmediata se comunicó con ella y ofreció realizar un tema en conjunto.

El programa de TV La Bomba, resumió un poco la entrevista en la que habla del caso de la cantante zuliana.

«Una niña de Venezuela que no conozco, y ella graba el coro de un tema que me habían enviado, que me encantó y lo produje. Es un tema completamente diferente, pero el coro es el mismo. Si yo fuera otro lo manejaba de otra perspectiva y ella también, no estoy diciendo que el crédito es mío. Pero, fíjate, le dije a mi oficina que no sabía, y ella hizo una inversión en el video, es un sacrificio. Hacer música es difícil…Yo pude haber hecho fuerza y decir, no, el tema es mío», explicó el cantante.

Asimismo, aseguró que lejos de querer llevar el momento a instancias legales, prefirió marcar la diferencia y demostrar su humildad ofreciéndole un remix a la venezolana. Por si esto fuera poco, Wisin también enviará el 1% de las regalías de su tema a María Laura.

«Quizás no me gano tanto del porcentaje, ni los escritores, pero ganamos una relación saludable… Ahora voy a llegar a Venezuela y en uno de sus show eventualmente, la trepo, cantamos el tema, creamos un momento y ella puede crecer y vivir de lo que ama», dijo el reguetonero durante la entrevista.

Noticia al Día/La Bomba