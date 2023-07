Verónica Castro y Laura Bozzo rumbeando juntas

121121

Muchos saben sobre el respeto y la admiración que Laura Bozzo siempre profesa por Verónica Castro. Ahora las famosas se volvieron virales en las redes sociales al dejarse ver juntas.

En una publicación compartida por la peruana, se ven en una fiesta, cantando el tema “Mala noche no”. La presentadora de TV Laura Bozzo escribió: “Cantando con mi Verónica “Mala noche NO”. Está buenísima, mejores que nunca”.

El video muestra un filtro algo sicodélico y, sobre todo, a dos mujeres divirtiéndose de rumba y dándolo todo. Una actitud dicharachera y juguetona que les ha valido comentarios y bromas de todo tipo, reseñó People.

La reacción de los seguidores de ambas famosas no se hicieron esperar “Dos reinas juntas”.

Otros expresaron: “Eso es la vida, seguir adelante como las poderosas que son”.

Verónica Castro feliz y Laura Bozzo siguió poniendo imágenes de lo que fue una velada llena de canto, baile y, sobre todo, muchas risas y diversión.

Verónica Castro vuelve a los escenarios ¿Y Laura Bozzo?

Recientemente, se reveló cuáles son las condiciones para que la protagonista de la telenovela “Los ricos también lloran”, regrese a los escenarios.

Verónica Castro es reconocida por sus grandes proyectos en las telenovelas que se han convertido en clásicos en Latinoamérica y también en la música.

José Alberto Castro, hermano de la famosa reveló a los medios de comunicación: “Creo que Verónica, el día que encuentre algo que le interese regresa. Le encanta trabajar”.

El también productor añadió: “Ella nunca se ha cerrado a decir no, cada vez que le llega algo lo lee, lo ve, lo checa. Si se siente contenta lo va a hacer”.

Mientras Laura recientemente alarmó a sus fans cuando publicó una foto en Twitter y reveló que sufre de ansiedad.

La conductora publicó una imagen de su rostro con un gran moratón en el ojo. A la misma, le acompañaba un mensaje.

“Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajó la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí”.