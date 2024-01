Verónica Castro reveló cuándo volverá a la televisión

218987

Verónica Castro es un referente en el espectáculo latinoamericano y sus telenovelas dieron la vuelta por el mundo, poco a poco se fue alejando del ojo público. Su regreso a la televisión fue, en 2018, gracias a la serie La casa de las flores, donde protagonizó la primera temporada.

Después de ese proyecto, anunció su retiro definitivo por cuestiones personales. Tiempo después tuvo una aparición especial en las películas Dime cuándo tú, en 2021, y Cuando sea joven, 2022.

Ahora la actriz revela cuáles serían las condiciones para dejar de lado su retiro. “Algo, algo. No sé qué algo pueda ser [el proyecto con el que regrese], espero hacerlo”, mencionó Castro al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

La protagonista de la primera versión del melodrama Los ricos también lloran dejó claro que solo estará de regreso con un producto de calidad, ya sea en televisión o cine porque quiere ofrecer al público algo que valga la pena.

“Lo que tenga que hacer y pueda hacer, lo quiero hacer bien. No quiero hacer una tontería porque, la verdad, no quiero regresar para hacer cosas mal hechas o que me vayan a ver un poquito, la verdad no”, advirtió. “Quiero hacerlo bien. Quiero que la gente diga ‘valió la pena que regresara la vieja’. ‘Regreso vieja, pero regresó buena la vieja’, jajaja”.

En otros temas, Verónica Castro confesó que tras la devastación ocasionada por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero, donde ha residido desde hace varios años, ha decidido quedarse un tiempo en la capital mexicana.

“No he regresado porque, la verdad, no me he sentido para estar solita, solita por allá”, explicó.,”Me quedo un ratito más [en la Ciudad de México] hasta sentirme más cómoda para poder estar tranquilita en Acapulco”.

Noticia al Día/People