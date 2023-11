“Un día te carga Silvestre en sus brazos y al otro ya eres su compañero de fórmula”: Rubén Lanao acordeonero de Dangond

191505

Rubén Lanao es el nuevo acordeonero de Silvestre Dangond y esta es su impresión.

“Llegué a mi sueño y así como el mío el de todas las personas que tocan este instrumento tan bonito que es el acordeón. Estoy en las grandes ligas con una responsabilidad gigante porque el silvestrismo es un movimiento inmenso” expresó a Semana.

“Silvestre Dangond es una de las empresas más importantes de Colombia en el mundo musical. Aquí estamos gracias a Dios, cumpliendo mi sueño. No he empezado y todavía no me lo creo. Yo digo que me lo creo en el momento en el que lleguemos a un concierto de 10.000 personas y ahí voy a decir “esto es verdad”.

