132016

La primera actriz Amanda Gutiérrez levantó la polémica tras señalar al comediante venezolano Marko de «denigrar» de la mujer en sus shows.

«Te veo y te veo y no entiendo… No me da gracia y ¿tienes un exitazo? ¡No entiendo por qué! Disculpa, pero me gustaría saber de qué se trata (a título de información), te lo aplaudo y admiro tu talento, pero ¿qué necesidad de denigrar de las mujeres de esa forma? Y mira que me sobra sentido del humor, pero amigo, todo tiene un límite, porque todo tiene consecuencias ¡Dios!», fue la crítica de la primera actriz venezolana.

A lo que Marko admitió que «en ocasiones» su contenido es un «poco subido de tono» e intentó disculparse con la actriz quien dice admirar.

«Trataré de recoger de tus palabras mucho para aprender y ser mejor ser humano y lo haré porque te admiro», escribió Marko.

«Yo vivo este momento tan lindo en mi vida con respecto a lo laboral porque si me conocieras personalmente supieras que duermo 5 horas diarias ‘Máximo’; que trabajo de lunes a lunes, que ni en mis cumpleaños me tomo el día y eso es lo que me tiene donde estoy», contó.

«Si me conocieras, entendieras que mi mente no descansa nunca pensando cómo llevar mi negocio a otro nivel y que vivo ejecutando así me equivoqué y de esas equivocaciones es que nacen dudan cómo las que tú tienes ahora, pero créeme que estoy trabajando todos los días por mejorar y crecer más como ser humano y artista», afirmó Marko.

