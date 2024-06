Corren tiempo difícil para Jennifer López, pero, como es habitual en la artista, está decidida a afrontarlos con la fuerza y perseverancia que la caracteriza.

Lee también: "Me siento completamente desconsolada y devastada": Jennifer López al cancelar su gira

No habrá gira, de momento. Estar con su familia es su prioridad y así lo hizo saber en su reciente comunicado donde anunciaba que cancelaba su gira y se tomaba ese respiro.

En medio también de constantes rumores de separación de Ben Affleck, con quien se le ha visto esta semana en la graduación de Violet, hija mayor del actor, la cantante se ha visto obligada a dar un nuevo paso, tampoco muy agradable, pero necesario.

Tanto revuelo, comentarios y rumores sobre su vida, han hecho que JLo haya tomado una decisión, al menos temporal, en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 252 millones de seguidores.

Los últimos días la gente, en vez de centrarse en sus publicaciones y su contenido, comenzó a hacer preguntas y a dejar mensajes, no siempre positivos. Así que la intérprete de "This Is Me… Now", ha desactivado los comentarios. La función lleva así varios días y parece que de esa forma seguirá hasta que pase este huracán.

Por ahora, Jennifer prefiere tomarse este descanso, enfocarse en lo suyos y, por supuesto, en ella y su vida personal.

