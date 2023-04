76912

Desde su llegada a las salas de cine venezolanas, el jueves 6 de abril, The Super Mario Bros. Movie le devolvió la vida a una taquilla reducida y deprimida, producto de la crisis económica y social del país. Durante su fin de semana debut, el filme dirigido por Aaron Horvath y Michael Jelenic se convirtió en el cuarto mejor estreno en la historia del cine en Venezuela.

La película animada, producida por Universal, Nintendo e Illumination, logró reunir –de jueves a domingo– a 256.784 espectadores en las salas del país, lo que la convierte en el mejor estreno de 2023 hasta ahora y el cuarto mejor en el país, solo superado por Fast & Furious 8 (2017) con 331.412 espectadores, Harry Potter y la orden del Fénix (2007) con 305.355) y Harry Potter y el misterio del príncipe (2009) con 303.871, detalló José Pisano, presidente de la Asociación de la Industria del Cine (Asoinci).

The Super Mario Bros no solo ha sido un éxito en el país. En América del Norte la cinta cosechó unos 146,4 millones de dólares durante el fin de semana de Pascua y 204,6 millones en sus primeros cinco días, de acuerdo con el observador de la industria Exhibitor Relations. Se cree que podría ser la película número 1 de 2023.

«Te da el sano y psicodélico subidón propio del videojuego, y también es una dulce y agradable golosina para niños de 6 años», dice Owen Gleiberma de Variety.

«Es bastante divertida, con un buen sentido del humor y una estética de animación coherente. Además, con 90 minutos, créditos incluidos, es corta, tierna y termina antes de que nada pueda resultar molesto», considera Christian Holub de Entertainment Weekly.

Basada en uno de los videojuegos más populares de todos los tiempos, la película retrata una historia de hermandad, en la que Mario tendrá que recorrer complicados caminos para rescatar a su hermano Luigui, de quien se separó cuando ambos fueron transportados accidentalmente por una tubería misteriosa a un reino mágico.

Taquilla en recuperación

Desde que retomaron sus actividades, en enero de 2021, los cines han trabajado por recuperar y aumentar el número de espectadores que tenían en 2019, antes de la llegada de la pandemia de covid-19 y último año de referencia. En ese entonces se vendieron 12 millones de boletos, lo que significa que al mes se vendían un millón de tickets y a la semana 250.000.

En 2015 la situación era mucho mejor. Ese año el público compró 30 millones de boletos: 2.750.000 al mes y 700.000 por semana. Sin embargo, el panorama ha ido mejorando. En 2022, 5,89 millones de espectadores acudieron a las salas de cine del país, lo que supone un incremento de 191% respecto a 2021, cuando fueron 2,02 millones de personas, de acuerdo con información de Asoinci.

La película que registró el mayor número de espectadores en el país durante el año pasado fue Minions: The Rise of Gru, con 666.161 espectadores; seguida de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, con 444.698; y Thor: Love and Thunder, con 431.988 asistencias.

El regreso en la industria cinematográfica no ha sido fácil. Al principio los complejos tuvieron que trabajar con aforo limitado, entre 40% y 50% de su capacidad, y bajo el método de flexibilización 7+7 impuesto por Nicolás Maduro durante la pandemia.

A estas limitaciones se sumó la crisis económica y las deficiencias en los servicios básicos en el país, lo que ha hecho que muchas personas prioricen sus necesidades, dejando al ocio y esparcimiento como última opción.

Noticia al Día con información de la Revista Ronda