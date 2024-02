229583

La artista mexicana Thalía inicia el año no con buenas noticias sobre su salud. A sus 52 años, la cantante lidia con nueva enfermedad y pidió que quienes también la padecen le cuenten cómo es su día a día con ella y a qué alternativas recurren para aminorar los síntomas.

Fue a través de su cuenta de TikTok donde la intérprete de Piel morena contó a sus seguidores que fue diagnosticada con disgeusia y está preocupada por esto.

Thalía padece disgeusia



“Estoy traumada, me acaban de confirmar que tengo disgeusia. Es una alteración del gusto con un sabor constante a sal, a metal 24/7 y no puedo dejar de sentirlo. ¿Qué hago?”, explicó angustiada mientras colocaba sobre su cabeza un emoji con la palabra help (ayuda).

Dijo que para disminuir los síntomas que presenta después de comer, procura “tomar agua con limón, cosas con vinagre y comer cosas con mucha sal”. Sin embargo, le parece que esto que siente es muy “raro” porque no se relaciona con otros cambios en su organismo.

“Es raro porque el olfato está perfecto, puedo oler todo; cuando como, todo me sabe, pero después que dejo de comer tengo este sabor constante en la boca 2/7”, platicó al mencionar que desde finales del año pasado le ocurre esto, y si no lo había comentado antes es porque pensó que sólo era un padecimiento pasajero pero ahora está desesperada.

“Dicen que pueden ser meses o tal vez años y no, así yo no juego, por favor díganme si tienen disgeusia porque quiero entender más”, concluyó Thalia y de inmediato sus fans comenzaron a escribirle. En su mayoría le comentaron que la disgeusia puede estar relacionada con el covid o los riñones y le sugirieron que consulte a un especialista para corroborar que todo esté bien con el resto de su salud.



“Puede ser el inicio de insuficiencia renal, ponle atención”, “Es un indicativo de algún fallo renal próximo”, “Cuando padecí insuficiencia renal me sabían las cosas así, me dijeron que es sabor a urea”, “Así me sucedió después del covid”, “Evalúa tus riñones, hazte una química sanguínea, qué es creatinina y nitrógeno de urea, que todo salga bien bendiciones”.



“A mí me vino después de tener por segunda vez el covid, pensé al principio que los remedios me tenían con este sabor constante hasta cuando me dieron el alta y pregunté a mi médico y me dijo”, se lee entre los comentarios.

Quien.com