El nuevo novio de Yailin la más Viral atacó a Anuel AA después que éste compartió la foto de su hija en Instagram.

La imagen, publicada el día del nacimiento de la pequeña Cattleya, generó la ira de Tekashi69 y desató una nueva controversia en el mundo de la música.

Según medios locales, todo comenzó después que Anuel AA subió la foto sin el consentimiento de Yailin, lo que provocó la indignación de ambos artistas. De inmediato, Tekashi69 no dudó en dejar un comentario directo en la publicación, expresando su descontento y tachando a Anuel AA de “rata”.

“Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista. Es tu hija, tienes todo el lugar, pero nunca has hecho nada para esa niña en tres meses”, le escribió Tekashi69 a Anuel AA.

Sin embargo, el mensaje del controvertido rapero no se quedó ahí, pues Tekashi69 continuó acusando a Anuel AA de ser un padre ausente y de utilizar las redes sociales para aparentar una imagen que no corresponde con la realidad.

“Para el mundo puedes vender el sueño de ser real, pero yo te conozco, eres una r4ta, la definición. Por eso tienes solamente una foto en el hospital, nunca la viste después de hacerte el buen papá para las redes”, remató Tekashi69 contra Anuel AA.

Estas duras palabras no solo sorprendieron a los seguidores de ambos artistas, sino que también revelaron tensiones y desavenencias que hasta ahora no habían salido a la luz. Asimismo, los comentarios de Tekashi69 dejaron entrever que Anuel AA no ha estado presente en la vida de su hija, como aparenta en sus redes sociales, lo que generó una ola de críticas hacia el rapero puertorriqueño.

Al final, este escándalo surge en medio de una serie de controversias en la vida personal de Anuel AA, quien recientemente compartió una foto con una posible nueva pareja, recibiendo múltiples críticas por parte de sus seguidores. Ahora, el rapero 6ix9ine ha decidido alzar la voz y confrontar públicamente a Anuel AA, exponiendo supuestas negligencias y ausencias en la vida de su hija.

