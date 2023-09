Stephanie Salas entregará a Michelle en el altar y no Luis Miguel

154677

Desde que Michelle Salas anunció su compromiso en mayo pasado con el empresario Danilo Díaz, muchas cosas se han especulado, entre ellas que Luis Miguel la llevaría al altar, pero no será así.

Aunque Michelle ha dejado en el aire la asistencia del Sol de México al magno evento, esto no podrá suceder debido a la intensa gira mundial del cantante, reseña Yahoo.com

Será su madre Stephanie Salas, quien la entregue en el altar. Fue Stephanie quien dio la noticia en el programa Hoy, tras confesar que como mamá, siempre estará para apoyar a su descendiente en los momentos más importantes de su vida.

“Estoy contenta, estoy muy contenta, estoy nerviosa también, no sé, me voy a desmayar o algo, como que a veces tengo esos sentimientos, ¿cómo se le hace?, ¿cómo entras a dejar a un hijo al altar?”.

Stephanie añadió: “No es nada fácil, pero muy contenta, la verdad me voy enterando de cómo va el asunto conforme pasan los días, no es que yo tenga ya una agenda tan clara como la de la gira (de la obra Papito Querido), pero hasta donde yo sé, sí es este año, no la quiero soltar”.

“Yo creo que eso ya es como un poco evidente, ¿no?, una es buena madre de familia y yo creo que así tiene que ser, no hay más…”.

Stephanie, Michelle Salas y Silvia Pinal celebraron juntas

Stephanie Salas no habló con respecto a Luis Miguel, pero está claro que el Sol de México no asistirá a la boda.

Asimismo, confirmó que este fin de semana ella y Michelle tuvieron una reunión muy íntima con Silvia Pinal.

