Sony deja en el aire estreno del filme de Bad Bunny

Sony Pictures eliminó de su calendario la fecha de estreno de El muerto, filme del universo Marvel protagonizado por Bad Bunny, ante los constantes cambios que está sufriendo su rodaje debido a la huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood y por el intenso tour de conciertos del artista.

El estudio, que comunicó la noticia a través de un comunicado este miércoles, descarta así la fecha original del 12 de enero de 2024 que tenía prevista para el lanzamiento de esta película.

El rodaje de El muerto continúa y desde Sony Pictures desecharon la hipótesis de que la cinta se acabe cancelando.

Tras alterarse el calendario de grabaciones, la película The book of Clarence, continuación del western The harder the fall, ocupará la fecha del 12 de enero de 2024 cediendo el hueco de su estreno, estipulado para el 22 de septiembre de 2023, a Dumb money, el filme sobre la historia de GameStop liderado por Paul Dano.

El muerto, que supondrá la primera vez que un personaje latino protagonice una cinta de acción real de la franquicia Marvel, estará dirigida por Jonás Cuarón -hijo del célebre cineasta mexicano Alfonso Cuarón- y producida por Columbia Pictures.

En cuanto a su trama, se trata de una producción derivada de Spiderman que versa sobre un antihéroe hijo de un luchador que es el siguiente en la línea de sucesión para heredar el poder ancestral del conocido como el “Muerto”.

La huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood (WGA), uno de los factores que ha propiciado que se posponga esta nueva oportunidad de ver al artista puertorriqueño en la gran pantalla, acumula ocho semanas consecutivas sin acuerdo entre los escritores y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos (AMPTP).

Entre las demandas de los guionistas destacan los aumentos salariales y la petición a las plataformas de streaming de una retribución justa en los llamados «residuals», pagos que los miembros de un equipo reciben cuando su obra vuelve a ser transmitida en las opciones de vídeo bajo demanda.

En este sentido, el gremio exige que las plataformas generen procesos más transparentes en cuanto al número de veces que sus productos son vistos por las audiencias.

