Fue en el mes de julio del año pasado que Sofía Vergara y Joe Manganiello confirmaron a través de un comunicado su separación tras siete años de matrimonio, no ha sido hasta este jueves 4 que el divorcio de la pareja se hizo oficial.

Page Six reportó que, según muestran los registros judiciales, un juez firmó el acuerdo de divorcio al que llegaron las partes. El documento especifica cómo la estrella colombiana y el actor de Magic Mike repartirán los bienes económicos.

En primer lugar, ambos aceptan la validez del acuerdo prenupcial que firmaron antes de su boda. Además, el productor y actor de 47 años se quedará con sus objetos personales, como ropa o joyas, y todas sus “ganancias y acumulaciones” desde la fecha de su separación de la empresaria barranquillera, que fue el 2 de julio del 2023.

De su lado, la protagonista de exitosas producciones como Griselda y Modern Family mantendrá también sus objetos personales, como joyas y ropa, así como las ganancias desde que se separaron el verano pasado.

Las razones del divorcio de Sofía Vergara

La expareja no reveló las razones de su divorcio cuando dieron a conocer la noticia. Sin embargo, en una entrevista con El País en el pasado enero, Vergara dijo que se debió a que no se ponían de acuerdo en lo que respecta a los hijos.

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven; él quería tener hijos y yo no quería ser una madre anciana. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí. Tuve un hijo a los 19 años, que ahora tiene 32, y estoy lista para ser abuela, no madre”, confesó.

“Estoy casi en la menopausia; es la forma natural de las cosas. Cuando mi hijo sea papá, que me traiga el bebé por un tiempo y luego se lo devuelvo y sigo con mi vida; eso es lo que tengo que hacer”, agregó.

Noticia al Día/People