Shakira encabeza la lista de los más bellos de People en español en su edición 2023 y reveló este detalle sobre su separación con Piqué.

La cantante relató que en medio de su ruptura del exfutbolista de 36 años, su padre tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa en Barcelona.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”.

Shakira prosiguió: “El hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Afortunadamente, para la artista estos días grises están en el pasado y padre e hija —al lado de la madre de la cantante, Nidia Ripoll— pudieron celebrarle sus 91 abriles al patriarca de la familia en septiembre del 2022, reseñó People.

“Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza”.

“Ha superado un Covid, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías —todo esto a sus 91 años en menos de seis meses. Mi papá es el más grande ejemplo de resiliencia, y mi madre a su lado día y noche acompañándolo”, reveló la intérprete de “Ojos así”.

“Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”.

Shakira suma éxitos a su carrera



Shakira tras la ruptura con Piqué se encuentra profesionalmente en la cima y ahora tiene un nuevo logro que es muy grande. La barranquillera es una de Las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2023.

Asimismo, Billboard la nombró mujer del año, convirtiéndola en la primera latina en recibir este honor. La artista colombiana ha logrado romper récords Guinness.

Ahora, la intérprete de “Suerte” será homenajeada con una gran estatua de seis metros de alto que será colocada en Barranquilla, la ciudad natal de esta famosa.

La escultura con la imagen de la compositora será realizada por el artista plástico, Yino Márquez. Será fabricada completamente de bronce.

“Vamos a hacerle un reconocimiento a la cantante para que los barranquilleros se sientan orgullosos de ese referente de cultura”.

“Shakira recibirá una estatua como reconocimiento por dejar en alto su tierra natal”, mencionó Jaime Pumarejo, alcalde de la ciudad.