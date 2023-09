Shakira estrenó “El Jefe”: feo y vulgar dicen algunos seguidores

158001

Shakira, la barranquillera que más factura, lo vuelve a hacer, sorprende a sus seguidores con un nuevo tema, ahora al estilo corrido mexicano, “El Jefe”, junto a la agrupación “Fuerza Regida”, que promete ser otro éxito en el rankin musical.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, algunos agradeciendo a su expareja, por haberles devueltos a su diosa musical y otros catalogando a la colombiana de vulgar.

En este nuevo tema, Shakira, vuelve a lanzar dardos a Piqué y hace mención a su exsuegro, además de dedicar el tema a la niñera de sus hijos Sasha y Milan, Lili Melgar.

“Será que les cuesta entender a las personas que está canción es un crítica social? (defiende uno de sus seguidores). Que no es simplemente las malas palabras? Acaso creen que Shakira tiene un jefe que no le paga bien? Ella ya es millonaria. Es una canción dedicada a las personas que han salido de su país tratando de superarse y los explotan. Es un sentimiento. Obviamente la gente que no lo ha vivido solo va a pensar en que Shakira dijo “Mierda”. Pero cuando uno es explotado dice cosas peores en su mente por la impotencia. LA CANCION ES UN TEMAZO. Y para los que les preocupan los hijos de Shakira, ella ha demostrado que los ha criado con más educación y atención que muchas señoras que se meten aquí a criticar pero sus hijos están en la esquina fumando marihuana y escuchando música el triple de grosera 😂 amé la canción, y que la Shakira que saca canciones de crítica social este de vuelta”, afirmó un usuario en su cuenta de Instagram.

Acá la letra completa de la canción:

Siete y treinta ha sonado la alarma

Yo con ganas de estar en la cama

Pero no se puede

Llevo a los niños a las nueve

El mismo café, la misma cocina

Lo mismo de siempre, la misma rutina

Otro día de mierda

Otro día en la oficina

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta

El muy hijo de p***, sí

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Se acumulan las facturas, ser pobre es una basura

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura

Trabajo más que un cabrón, pero f*** menos que un cura

Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura

Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien

Yo llego caminando y él en Mercedes Benz

Me tiene de recluta (Te tienen de recluta)

El muy hijo de p”#$

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo te falta el salario

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz

Te tiene de recluta

El muy hijo de p***

‘Toy soñando con irme del barrio

Tengo todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Lili Melgar

Para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización

Otro pedo, como siempre, a la ve

Estás soñando con irte del barrio

Tienes todo pa’ ser millonario

Gustos caros, la mentalidad

Solo me falta el salario

Noticia al Día