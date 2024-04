Se filtró vídeo de la policía que evidencia tensión entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez: la actriz afirmó separación

El pasado 10 de abril, Elizabeth Gutiérrez (45) confirmó que había puesto punto final a su relación con William Levy (43) después de 20 años juntos, según ¡HOLA! USA.

Fue a finales de 2022, cuando el actor y la modelo decidieron romper temporalmente, pero no ha sido hasta este mismo mes cuando se ha producido la separación definitiva, tal y como anunció la actriz.

En las últimas semanas, se han avivado los rumores de la mala relación entre la expareja. Unas informaciones que parece que ahora se confirman tras la filtración de un vídeo de la policía que evidencia la tensión que existe entre ellos.

Las imágenes filtradas por el programa El gordo y la flaca de Univision, corresponden a un vídeo grabado el pasado 2 de marzo por las cámaras de la policía durante la cuarta visita de las autoridades a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez situada en la ciudad de Davie, en el sur de Floridad.

En ellas, aparecen tanto el actor como la modelo, como su hija pequeña Kailey, quien vive con su madre desde la separación de sus progenitores, al contrario que el hijo mayor de la expareja, Christopher, que continúa viviendo con su padre.

Según recoge el citado programa, fue la propia intérprete quien avisó a la policía tras una discusión con Levy. Según informan, y como se puede observar en las imágenes, Elizabeth detalla que acudió a la casa con su hija para que esta recogiera su ropa.

Un instante en el que se generó una gran tensión porque según cuenta la adolescente: “Yo entré en la casa y vi las piernas de una chica corriendo. Mi padre me empujó y me ha dicho ‘yo no soy como tu madre, tengo una chica aquí conmigo pero solo somos amigos y estamos hablando”, asegurando que quería conocer a la mujer que se encontraba en el interior.

Ante estas palabras de la joven, las autoridades le responden que “esto es un problema de padres”. También añaden que si en cualquier caso hubiera alguien en la casa “no es un crimen porque la casa también es de él”. En la grabación, que tiene una duración de hora y media, Elizabeth permanece todo el tiempo en el exterior de la vivienda.

Cuando los agentes de seguridad le preguntan qué ha ocurrido, muy nerviosa, detalla lo sucedido: “Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex. Quiero entrar. Nosotras queremos ver porque él está diciendo que no hay nadie ahí escondido. Tengo las fotografías de la ropa de chica. Quiero que se vaya. Es mi casa y es la casa de mis hijos”. La empresaria también explica a los agentes que no tiene ninguna comunicación con su expareja porque “lo tengo bloqueado”.

