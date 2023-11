Scarlett Johansson y Jamie Lee Curtis: Dos grandes del cine nacidas un 22 de noviembre

186433

Scarlett Ingrid Johansson (Nueva York; 22 de noviembre de 1984) es una actriz, cantante, directora, productora, modelo y empresaria estadounidense.

Ha sido la actriz mejor pagada del mundo en 2018 y 2019 y ha figurado en múltiples ocasiones en las listas anuales de Forbes, además de haber sido nombrada por la revista Time una de las celebridades más influyentes del mundo. En 2023, la recaudación de sus películas alcanzó la cifra de 14.5 mil millones de dólares, convirtiéndose en la estrella de cine más taquillera de la historia. Ha recibido varios reconocimientos, incluyendo un Premio Tony y un Premio BAFTA, así como nominaciones para dos Premios Óscar y cinco Globos de Oro. Se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2012.

Comenzó a mostrar interés en la actuación desde temprana edad y a lo largo de su infancia y adolescencia se formó como actriz en distintos centros de enseñanza. Hizo su debut cinematográfico en la comedia de fantasía North (1994) y consiguió su primer papel protagónico a los once años con la película Manny & Lo (1996), a la que le sucedieron The Horse Whisperer (1998) y Ghost World (2001), obteniendo la atención de la crítica. Su transición a personajes adultos llegaría con Lost in Translation (2003), ganando notoriedad internacional. Continuó recibiendo elogios interpretando a una sirvienta en Girl with a Pearl Earring (2003), a una adolescente problemática en A Love Song for Bobby Long (2004) y a una joven seductora en Match Point (2005). Esta última marcó su primera colaboración con Woody Allen, quien más tarde la dirigió en Scoop (2005) y Vicky Cristina Barcelona (2008). Otros trabajos de este período incluyen The Prestige (2006) o The Other Boleyn Girl (2008). Incursionó en el panorama musical con la publicación de los álbumes Anywhere I Lay My Head (2008) y Break Up (2009), que ingresaron al Billboard 200 de los Estados Unidos, y en 2010 debutó en el teatro de Broadway con la reposición de la obra A View from the Bridge.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis (Santa Mónica, California; 22 de noviembre de 1958) es una actriz, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. Conocida por sus actuaciones en los géneros de terror y slasher, se la considera una reina del grito, además de sus papeles en comedias.

Curtis ha recibido múltiples elogios, incluido un Premio Óscar, un BAFTA, tres Globos de Oro y dos Premios del Sindicato de Actores, así como nominaciones para un Emmy y un Grammy.

Curtis saltó a la fama con su interpretación de la teniente Barbara Duran en la comedia de situación de ABC Operation Petticoat (1977-1978). En 1978, hizo su debut cinematográfico interpretando a Laurie Strode en la película slasher Halloween de John Carpenter, que la estableció como una reina del grito y la llevó a una serie de papeles en películas de terror como The Fog, Prom Night, Terror Train (todas de 1980) y Roadgames (1981). Repitió el papel de Laurie en las secuelas Halloween II (1981), Halloween H20: 20 Years Later (1998), Halloween: Resurrection (2002), Halloween (2018), Halloween Kills (2021) y Halloween Ends (2022).

El trabajo cinematográfico de Curtis abarca muchos géneros, incluidas las comedias de culto Trading Places (1983), por la que ganó un BAFTA a la mejor actriz de reparto, y A Fish Called Wanda (1988), por la que recibió una nominación al BAFTA a la mejor actriz. Su papel en la película Perfect de 1985 le valió una reputación como símbolo sexual.

​ Ganó un Globo de Oro por su papel de Helen Tasker en el thriller de acción True Lies (1994) de James Cameron. Otros créditos cinematográficos notables de Curtis incluyen Blue Steel (1990), My Girl (1991), Forever Young (1992), Mother’s Boys (1993), Virus (1999), Drowning Mona (2000), The Tailor of Panama (2001), Freaky Friday (2003), Christmas with the Kranks (2004), You Again (2010), Knives Out (2019). Su actuación en Everything Everywhere All at Once (2022) le valió el Premio Óscar a la mejor actriz de reparto.

Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1998.​ A partir de 2021, sus películas han recaudado más de 2300 millones de dólares en taquilla.