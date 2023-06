108594

Tras 7 meses de revelar que su matrimonio estaba en crisis, Sandra Echeverría confirma que se reconciliaron.

La actriz y cantante mexicana dio algunas pistas de que ella y su aún esposo Leonardo De Lozanne se estaban dando otra oportunidad para ser feliz, al lado de su hijo Andrés de 7 años.

“La verdad es que ganó el amor, estamos juntos, bendito Dios, contentos. Cuando gana el amor, gana el amor”.

Sandra, de 37 años, explicó que ambos se dieron cuenta que se seguían amando y que querían rescatar su matrimonio de 11 años y todo lo que habían construido:

“Pasó el tiempo y dijimos ‘¿qué estamos haciendo? Nos amamos’. Yo lo amo y él también a mí y creo que eso es lo más importante”.

Mientras que el cantante mexicano Leonardo De Lozanne no habló acerca del asunto.

¿Por qué la separación de Sandra Echeverría?



Fue en noviembre del año pasado, cuando Sandra Echeverría reveló en el podcast Señoras Punk que ella y su marido estaban atravesando por una separación, tras 11 años juntos y un hijo en común.

“De repente empezamos a ver que ya no hay empatía en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas, que de repente uno idealiza a la otra persona; quieres que sea de cierta forma y de repente no es y ya te frustra”.

Añadió en esa oportunidad: “Hemos estado pasado por ese momento y ahorita estamos en una separación y justo por eso me he estado durmiendo con mi hijo”.

Echeverría y De Lozanne contrajeron matrimonio el 18 de octubre de 2014 en una ceremonia íntima en una playa de Los Ángeles.