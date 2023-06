Samantha Jones hace un regreso sorpresa en la segunda temporada de “And Just Like That…”

103978

-La actriz Kim Cattrall regresa para interpretar a Samantha Jones en un episodio de la segunda temporada de la serie derivada de “Sex and the City”, “And Just Like That…”.

La actriz británica solo aparecerá en un episodio, en el que tendrá una conversación telefónica con la protagonista Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

La escena fue filmada en marzo en Nueva York, y Cattrall no tuvo que interactuar con ninguna de las estrellas de la serie ni con el creador Michael Patrick King.

Cattrall había decidido públicamente en 2016 no volver a interpretar a Jones después de sentir que el personaje no había tenido un desarrollo justo en el guion de la tercera película de “Sex and the City”, que finalmente fue cancelada.

Esta decisión generó tensión con Parker, con quien rompió su amistad, y con el creador de la historia. Cuando se anunció la serie derivada de “Sex and the City”, Cattrall no fue llamada para completar al resto del elenco formado por Kristin Davis y Cynthia Nixon.

La segunda temporada de “And Just Like That…” se estrenará el 22 de junio, pero la aparición de Samantha Jones no se emitirá hasta agosto. Cattrall ha estado trabajando en otros proyectos recientemente, como la película “About My Father”, junto a Robert De Niro, y la serie “Glamorous”.

Aunque el regreso de Cattrall como Samantha Jones es temporal, los fans de “Sex and the City” estarán emocionados de verla de vuelta en la pantalla, aunque sea por un episodio.

La serie derivada ha sido muy esperada por los fans y ha tenido un gran éxito desde su lanzamiento. Con el regreso de Cattrall, la serie continuará explorando la vida de los personajes principales y sus relaciones en la ciudad de Nueva York, una de las principales características de la serie original.

