Salvar la coronación de Carlos III: La nueva misión para James Bond

-El legendario agente británico James Bond emprende una carrera para salvar la coronación de Carlos III, en el argumento de una nueva novela que será publicada justo antes de la ceremonia del 6 de mayo, anunciaron el viernes sus editores.

El autor y actor Charlie Higson fue encargado de escribir el libro, en el que Bond debe desmantelar los planes del excéntrico Athelstan de Wessex para sabotear la fastuosa ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster, según Ian Fleming Publications.

Higson, de 64 años, ya ha escrito cinco novelas de la serie «Young Bond», que cuenta las aventuras adolescentes del mítico agente de ficción creado por Ian Fleming.

Este nuevo libro, que saldrá a la venta el 4 de mayo, dos días antes de la coronación de Carlos III, se titulará «On His Majesty’s Secret Service» (al servicio secreto de su majestad), versión en masculino del título que Fleming dio a su décima novela, publicada el 1 de abril de 1963, «On Her Majesty’s Secret Service», en referencia a la reina Isabel II.

«Cuando Ian Fleming Publications me propuso la idea de escribir una historia de Bond para adultos hace poco más de un mes, me emocioné, hasta que me di cuenta de que tenía que estar lista para la coronación en mayo», dijo Higson.

«Tenerlo escrito y entregado en tan poco tiempo iba a ser tan tenso y emocionante como cualquier misión de Bond», agregó, bromeando con que al menos no tendrá que esquivar ninguna bala.

Higson prometió el cóctel habitual de «sexo, violencia, automóviles, un excéntrico villano con un secuaz desagradable y, por supuesto, el propio Bond».

Los ingresos del libro se destinarán al National Literacy Trust, que contribuye a la alfabetización de niños desfavorecidos.

«La coronación del rey Carlos III es una ocasión trascendental para el país», afirmó Corinne Turner, directora de Ian Fleming Publications.

«Nos preguntamos cómo podíamos celebrarlo», en el 60º aniversario de la novela de Fleming, «y la respuesta parecía obvia».

AFP