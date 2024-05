Rumer Willis da información sobre estado de salud de Bruce Willis: habló de la faceta del actor como abuelo

Ha pasado más de un año desde que Bruce Willis recibió el diagnóstico de demencia frontotemporal que lo cambió todo.

Lee tambièn: Bruce Willis cumplió hoy 69 años y las redes se encendieron (video)

Desde entonces, en su vida y la de su familia ha habido momentos muy tristes, pero también otros instantes de unión, felicidad y muchas otras cosas.

Una de las alegrías que llegó a su vida fue el nacimiento de su primera nieta, Louetta Isley, hija de Rumer Willis. Ha sido ésta precisamente la que ha desvelado cómo es la faceta del actor como abuelo y ha dado la última hora sobre su estado de salud.

Durante la gala Laughter Is the Best Medicine Gala 2024 celebrada en el restaurante Marea situado Central Park South en Nueva York, Rumer Willis habló en exclusiva con la revista People y desveló que su padre se encuentra “muy bien”, asegurando que pronto va a ir a visitarle junto a su hija porque “a Louetta Isley le encanta estar con su abuelo”.

Además, Bruce disfruta estando con la pequeña: “Es muy dulce, honestamente es como la persona más famosa de nuestra familia. Me llaman y me piden tener citas para jugar con ella e, incluso, me dicen ‘no queremos verte, solo venimos a verla a ella’, algo que me parece bien”.

Noticia al Día/Hola