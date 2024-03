247542

Rosalía celebra y agradece a sus seguidores el éxito de su álbum Motomami, que lanzó hace dos años. Pero al dar su opinión sobre lo que esa producción significa para ella posteó varias fotografías y sorprendió a todos al mostrar una de Elvis Crespo, con quien llevan años diciendo en redes que “son igualitos”, que “son idénticos”.

El merenguero le respondió: “Felicidades por Motomami, lo mereces por talentosa”.

Mucho se ha bromeado por el parecido entre ambos. A comienzos de 2022, Crespo hizo un video y lo difundió en TikTok en el que une su cara con la de Rosalía dejando ver las “similitudes” y aclaró en tono jocoso: “Comunicado Oficial: La Rosalía no es mi hija”.

Luego compartió cómo se siente cuando lo comparan con la cantante española. “Con el respeto de mi esposa, yo me siento hermoso cuando me comparan con Rosalía, me parece muy simpático el hecho. Lo disfruto. Cuando Rosalía y yo cantemos en un escenario vamos a ser virales”, recordó la publicación Quién.

En su post del lunes 18 de marzo, Rosalía dijo: “(…) literalmente Motomami no es mío, es vuestro desde el día que salió. Madremía que recuerdos buscando estas fotos!!! son hechas a lo largo de los años que estaba preparando todo a ciegas porque una nunca sabe..y viéndolo en retrospectiva ahora es jebi!! eso se creó, eso pasó.

Últimamente he tenido un poco de montaña rusa en mi vida como sabéis pero como también sabéis soy una mujer que voy a muerte con todo lo que hago y tengo muchas ganas de hacer más música, más mundos, de meterme en más líos y de dar más. Gracias GRACIAS GRACIAS ni en mis mejores sueños podía imaginar lo que Motomami ha terminado siendo y es por vosotros”.

