Richard Gere un viejito lindo cumple hoy 74 años

Richard Tiffany Gere1​ (Filadelfia, Pensilvania; 31 de agosto de 1949) es un actor y activista estadounidense. Ha sido galardonado con un premio Globo de Oro. Comenzó a actuar en la década de 1970, interpretando a Tony Lopanto en Looking for Mr. Goodbar y como Bill en Days of Heaven. Llegó a la fama por su papel en la película American Gigolo (1980), que lo estableció como un símbolo sexual. Luego pasó a protagonizar varias películas exitosas, incluyendo An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Primal Fear, Runaway Bride, Arbitrage y Chicago, entre otras.

