Revelan que Britney Spears cree que su exesposo fue contratado por su padre

Tras darse a conocer la separación entre Britney Spears y Sam Asghari, ahora se reveló que la artista cree que su expareja fue contratada por su padre, Jamie Spears, para mantenerla bajo su tutela.

Una fuente cercana a la princesa del pop, dijo al Daily Mail: “Britney tiene motivos para creer que Sam estaba trabajando con su padre Jaime desde el principio de su relación. Sam le proporcionaría información a Jamie para ayudarlo a mantenerla bajo tutela. A cambio, Sam tuvo acceso a ella y a su dinero”.

“Pero, no podía soportar más el dolor honestamente!!! De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que me derriten el corazón y les agradezco!!! He estado haciéndome la dura durante demasiado tiempo y mi Instagram puede parecer perfecto, pero eso está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos!!!

Spears añadió: “Me encantaría mostrar mis emociones y lágrimas sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades!!!”.

Britney Spears está dispuesta a que su divorcio de Sam Asghari se dé en los mejores términos, por ello, dio un paso en su estrategia para conseguirlo.

La cantante hizo una maniobra inteligente que le habría aconsejado su abogada Laura Wasser, famosa por llevar divorcios de alto perfil.

