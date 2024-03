Reconocida actriz colombiana vive en situación de calle: Conozca su conmovedor relato (+Video)

239189

-María del Pilar Montoya Trujillo, reconocida actriz colombiana, que formó parte del elenco de la icónica serie de televisión Padres e Hijos de la cadena Caracol Televisión enfrenta actualmente una situación crítica que ha conmovido a sus seguidores y al público en general.

Foto: Agencias

La actriz, ahora conocida como Mariluna, se encuentra viviendo en las calles debido a problemas relacionados con el consumo de sustancias. A pesar de haber participado en una campaña de rehabilitación respaldada por la Secretaría de Integración Social de Bogotá hace algunos años, María del Pilar Montoya no pudo escapar de las garras de la drogadicción, llevándola a una situación de extrema vulnerabilidad.

La triste historia de Mariluna se hizo viral en las redes sociales, especialmente en plataformas como Facebook e Instagram, donde usuarios han expresado su preocupación por el bienestar de la actriz. La situación llegó a oídos de Nicole Díaz, una influenciadora que emprendió la búsqueda de Montoya y la encontró en la ciudad de Cali, acompañada por un hombre identificado como Cristian Parra.

Sin embargo, lo que inicialmente parecía un intento de ayuda, reveló un oscuro episodio de abuso. Mariluna confesó que Parra la maltrató en un hotel, dañando su prótesis dental y amenazándola de muerte. Como resultado de la violencia sufrida, la actriz quedó con lesiones en la espalda que la dejaron coja. En un relato desgarrador, Montoya expresó su desconocimiento sobre la verdadera naturaleza de Parra cuando consumía sustancias y la injusticia de su situación actual.

Foto: Captura de video

“Él me maltrató en un hotel. Me dañó la prótesis de los dientes. Decía que me iba a matar. Me golpeé la espalda y quedé coja por culpa de él. Yo qué iba a saber que él era un monstruo cuando tomaba. No es justo, yo ya he sufrido mucho”, dijo.

En un intento de brindar apoyo, la influenciadora Nicole Díaz mostró a Mariluna un mensaje enviado por la reconocida humorista Gorda Fabiola. Las palabras de aliento y preocupación de la comediante llevaron a la actriz a romper en llanto, agradeciendo el gesto de solidaridad en medio de su difícil realidad.

A pesar de los esfuerzos de Nicole Díaz por ayudar a la actriz a retomar el camino de la rehabilitación, Montoya decidió no continuar con el proceso, sumiendo a quienes la rodean en una sensación de impotencia ante la cruda realidad que enfrenta.

