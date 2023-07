Rauw Alejandro desmiente infidelidad tras ruptura con Rosalía

134058

Tras darse a conocer públicamente que había roto su compromiso con la cantante Rosalía, Rauw Alejandro aclara públicamente si en realidad hubo infidelidad.

Ante el escándalo, las especulaciones y señalamientos por parte de los fans y seguidores de Rosalía, Rauw Alejandro colgó un comunicado en su Instagram:

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales. Como también de todos mis momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”.

Apenas se supo sobre la ruptura aparecieron diversas teorías sobre una supuesta infidelidad del puertorriqueño con la modelo colombiana Valeria Duque.

El intérprete añadió en su escrito: “Sí, unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad”, reseña People.

Valeria Duque, la modelo que fue señalada de ser la tercera en discordia, también compartió un mensaje asegurando la falsedad de dicha información.

Rauw Alejandro y Rosalía publican comunicados



Rauw Alejandro continuó: “Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto. Han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Mientras que Rosalía tampoco se quedó callada y escribió de manera tajante en su Instagram: “Yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl”.

Agregó: “Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

El rompimiento del amorío tomó por sorpresa a los fans de la pareja, que anunció su compromiso el pasado marzo.

La española y el puertorriqueño hicieron el anuncio de futura boda a través del video de su tema “Beso”, en el que se muestra momentos felices de la pareja y un anillo de compromiso.